Liliana Cruz murió por un disparo en la cabeza y su pareja asegura que fue "accidental"

El caso de Liliana Cruz no necesita preámbulos. La joven de 25 años, trabajadora social en Chiscas, Boyacá, murió tras recibir un disparo de fusil en la cabeza el 19 de noviembre, y desde ese día todo gira en torno a una misma pregunta: ¿qué pasó realmente dentro de la vivienda que compartía con el subteniente Hamilton Ruiz, su pareja y comandante de la Policía del municipio?

La versión del uniformado fue directa: según él, el arma se accionó de manera accidental. Pero esa explicación no encaja del todo con lo que, supuestamente, dijo en un primer momento a dos de sus subalternos.

Testimonios en poder de Noticias Caracol y de la Fiscalía señalan que él habría pedido sostener otra historia: que la herida se debía a un supuesto disparo de un francotirador ubicado detrás del coliseo. Uno de los policías incluso le habría advertido que eso no cuadraba, pero aun así él insistió en que esa fuera la versión inicial.



Luego, esa versión desapareció por completo. Su abogado, Diego Cocunubo, respondió que todo se originó por la confusión de un hostigamiento registrado en un municipio vecino y que la información correcta siempre ha sido la del accidente. Sin embargo, el cambio dejó dudas que la familia de Liliana considera imposibles de ignorar.

A esto se suma la inspección técnica al cuerpo, que mostró algo más que el impacto de bala: Liliana tenía golpes en el abdomen y en la espalda. Ese detalle abrió nuevas preguntas. El abogado de la familia, Saúl León, insiste en que esos hallazgos no encajan con una versión de disparo accidental. Para él, esos hematomas requieren ser explicados con claridad.

Convocan velatón por caso de Liliana Cruz

Mientras tanto, la mamá de Liliana, Ingrid Buitrago, sigue enfrentando una pérdida devastadora. Habla de su hija con una mezcla de orgullo y tristeza profunda. Recuerda que era una joven entregada a su trabajo y muy unida a su familia. Para ella, lo mínimo es que la investigación avance con enfoque de género y que no se pase por alto ningún detalle.

Un elemento clave para los investigadores es un audio del 12 de noviembre, una semana antes de los hechos. Allí, Liliana le decía a su familia que estaba agotada y que pensaba hablar con su jefa para adelantar trámites y regresar a casa. También mencionaba que ella y el subteniente venían discutiendo desde hace tiempo.

A pesar de esto, el abogado del uniformado ha reiterado que entre ellos “nunca hubo problemas” y que no existe ningún antecedente en comisarías o entidades de familia.

El caso tomó aún más fuerza en Boyacá después de que la familia convocara una velatón en Ramiriquí, municipio donde Liliana dejó una huella profunda por su trabajo social y su cercanía con la comunidad. El evento se realizará a las 6:00 p.m. en el parque principal, y quienes asistan están invitados a llevar camisa blanca y un globo morado en homenaje a la joven.

La convocatoria está liderada por su prima, Valentina Mesa Buitrago, quien insiste en un mensaje contundente: la familia solo quiere que se conozca la verdad. Ella recuerda a Liliana como una mujer comprometida, respetada en varios municipios de Boyacá por su labor y su sensibilidad social.

