Cantón Norte: los disparos que recibió la subteniente y el avance del análisis balístico

La noche del miércoles 26 de noviembre quedó marcada por una emergencia dentro del Cantón Norte, en Bogotá. Uniformados que patrullaban la zona escucharon varias detonaciones que resonaron en los parqueaderos internos del complejo militar.

Minutos después, al verificar el origen del ruido, se encontraron con una escena que activó todos los protocolos internos: dos cuerpos sin vida dentro de un vehículo sedán gris.

Desde el primer reporte, se confirmaron las identidades de las víctimas: la subteniente María Camila Mora y el capitán Pablo Masmela, quien había recibido su grado de comando apenas 24 horas antes. Los técnicos en criminalística del CTI ingresaron de inmediato para asegurar el área, levantar la evidencia y establecer una línea clara de tiempo.

Testigo presencial: el relato que cambió el rumbo de la investigación

Una de las piezas más importantes del caso provino de la subteniente que estaba en la parte trasera del vehículo al momento de los hechos. Su testimonio, conocido por Noticias Caracol, entregó detalles que hoy son la base principal de la investigación.

La oficial declaró que dentro del vehículo se desencadenó una fuerte discusión entre el capitán y la subteniente Mora. En su versión, el capitán habría desenfundado un arma y disparado en repetidas ocasiones contra la joven oficial. La mujer habría recibido 5 impactos en su humanidad. Luego, según el mismo relato, el capitán se habría disparado.

Teniente y capitán fallecidos en Cantón Norte / FOTO: Compuesta tomada de redes sociales

Los investigadores establecieron que las tres personas dentro del vehículo tenían cercanía laboral y personal. En el carro se encontraban:



Capitán Pablo Masmela, recién graduado del curso de comando previo a ascender a mayor.

recién graduado del curso de comando previo a ascender a mayor. Subteniente María Camila Mora, integrante del Comando de Drones en Tolemaida.

integrante del Comando de Drones en Tolemaida. Otra subteniente, amiga cercana de la víctima, quien se convirtió en testigo clave.

Versiones de allegados señalan que la subteniente Mora habría terminado recientemente una relación sentimental con el capitán Masmela. Ese punto se volvió relevante para la línea investigativa, pero aún está en verificación.

Inspección en la habitación del capitán: tres armas ahora están bajo estudio

Durante los actos urgentes, el CTI realizó una inspección al alojamiento del capitán en la Escuela de Infantería. Allí encontraron dos armas adicionales, diferentes a la hallada en el vehículo.

En total, la Fiscalía ahora trabaja sobre tres armas:

La pistola ubicada en el carro. Dos armas adicionales encontradas en su habitación.

Todas están bajo análisis balístico para determinar procedencia, uso reciente y registros de tenencia.

Análisis balístico, determinante en caso Cantón Norte

Los peritos trabajan en establecer cuántas detonaciones se realizaron dentro del vehículo y cuáles impactaron directamente a la subteniente Mora. Las trayectorias, residuos y patrones de disparo serán determinantes para reconstruir el minuto a minuto dentro del carro.

Todo esto se cruzará con el testimonio de la subteniente que presenció los hechos y con los hallazgos en la habitación del capitán Masmela.

Las autoridades también busca determinar si las armas encontradas estaban registradas, si tenían uso reciente y si alguna estaba vinculada a otros procedimientos internos. Cada elemento balístico será fundamental para definir con exactitud cómo ocurrió la tragedia dentro del Cantón Norte.