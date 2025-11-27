Filtran imágenes de oficiales fallecidos en Cantón Norte; aumenta versión de caso pasional

Hay consternación por el extraño fallecimiento de una teniente y un capitán del Ejército en hechos ocurridos en la noche del miércoles 26 de noviembre dentro de un carro ubicado en el parqueadero del Cantón Norte, en Bogotá.

Sobre los hechos se conoció que las víctimas son el capitán Pablo Masmela y la subteniente María Mora, quienes supuestamente habían sostenido una relación sentimental que terminó hace un tiempo.

La mujer había llegado horas antes desde Tolemaida donde se encontraba realizando un curso y había pedido permiso de viajar a Bogotá para asistir a un concierto en el Movista Arena; pero todo cambió cuando llegó al Cantón Norte a recoger a una amiga que la acompañaría al evento.



Pues una vez allí fue citada en el parqueadero de la unidad militar por su expareja Pablo Masmela, quien tras ingresar al vehículo particular tuvo una discusión con la teniente y terminó quitándole la vida; posteriormente el hombre también se quitó la vida.

Fotos de teniente y capitan fallecido en Cantón Norte

Luego de que la noticia se hiciera pública fueron filtrada imágenes sobre la pareja fallecida, revelando quiénes eran los protagonistas de los hechos que enlutan no solo a las dos familias sino también a la Institución.



Ella era María Mora, teniente que perdió la vida en Cantón Norte a manos de un capitán Foto: Blu Radio

La primera imagen conocida corresponde a la subteninete María Camila Mora Mahecha, quien adelantaba un entrenamiento en el Fuerte Militar de Tolemaida, Melgar, Tolima.

De la mujer se conoció que llevaba siete años en las institución, especialmente en una unidad de aviación militar.

La otra foto conocida fue la imagen del capitán del Ejército Nacional Pablo Másmela, quien había terminado unos cursos obligatorios para ascender a mayor.

Publicidad

El uniformado llevaba 15 años en la institución y estaba en espera de ascenso a mayor y un posterior traslado al departamento del Huila donde ejercería su profesión.

Él era Pablo Masmela, capitán que apagó la vida de María Mora en el Cantón Norte Foto: Suministrada por Blu Radio

Hasta el momento todas las versiones se basan en hipótesis y teorías extraoficiales que serán confirmadas o descartadas por el equipo investigativo que asumió la indagación de los hechos y que recolecta testimonios y pruebas para establecer qué ocurrió realmente dentro del vehículo en el que ambos uniformados aparecieron sin vida.

Publicidad

También se habla de una tercera persona que estaría relacionada con los hechos y que al parecer fue testigo presencial de lo ocurrido; se dice que sería la amiga de la teniente quien la esperaba en el parquedaero y habría presenciado el momento en que el capitán accionó el arma contra su compañera.

Sin embargo aún no se ha confirmado este detalle por parte del as autoridades que, de contar con esta testigo, podrían establecer más rápido qué y cómo se desató la situación.