Avanzan las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos en que una teniente y un capitán del Ejército perdieron la vida dentro de un carro particular en el Cantón Norte, de Bogotá.

Los hechos, ocurridos en la noche del miércoles 26 de noviembre, aún son materia de investigación en la que se intenta determinar si correspondieron a un tema pasional u otro factor; sin embargo, hasta el momento se ha establecido que no hay más personas involucradas y que habría sido resultado de una discusión entre los uniformados al interior del vehículo.

Lo que se conoce hasta el momento es que se trata de una teniente identificada como María Camila Mora, quien había llegado desde Tolemaida para asistir a un concierto en el Movistar Arena; pero antes se dirigió a la unidad militar para recoger a su acompañante y una vez allí fue abordada por el capitán Pablo Masmela quien, supuestamente era su expareja sentimental.



La mujer y el hombre ingresaron al vehículo particular donde presuntamente se habría desatado una discusión en la que el oficial terminó desenfundando su arma de fuego contra la vida de la teniente; posteriormente Pablo Masmela apagó su propia vida.



Última imagen de Teniente y Capitán con vida

Luego de hacerse pública la noticia se conoció una imagen que captó a la pareja de oficiales horas antes del lamentable desenlace; en esta imagen se observa a María Camila Mora vistiendo de civil ya que se dirigiría hacia un concierto y delante de ella aparece el teniente con su uniforme militar.



Pareja de oficiales que perdió la vida en el Cantón Norte / FOTO: Cortesía a Blu Radio

Extraoficialmente se dice que la imagen fue captada por una cámara de seguridad del Cantón Norte que captó los últimos movimientos de los oficiales dentro de la unidad militar y antes de que abordaran el vehículo donde perdieron la vida.

Las primeras versiones indican que el hombre citó a su expareja en un parqueadero de la unidad militar y por eso fueron captados juntos en este lugar; pero lo que no sabía la oficial es que su vida estaría en peligro al momento de abrdar el carro gris.

Aunque los hechos son materia de investigación, se dice que al parecer todo habría sido resultado de una discusión pasional en la que el capitán estaría reclamándole a su expareja tras la ruptura amorosa.

Asimismo investigadores a cargo del caso indagan si los hechos fueron presenciados por otra mujer quien supuestamente era la que iba a acompañar a la teniente al conceirto y esperaba por fuera del vehículo a que su amiga saliera para irse juntas al evento.

VIDEO: Oficiales sin vida en Cantón Norte