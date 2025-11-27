Ella era María Mora, teniente que perdió la vida en Cantón Norte a manos de un capitán

El Ejército Nacional de Colombia está de luto tras el hallazgo sin vida de dos de sus oficiales, un capitán y una teniente, al interior de un vehículo particular en las instalaciones del Cantón Norte, al norte de Bogotá.

El hecho se registró alrededor de las 8:30 p.m. del miércoles 26 de noviembre. El lugar específico del suceso fue el parqueadero, ubicado en cercanía al casino de oficiales de la Escuela de Infantería.

Según el reporte emitido por el Centro de Educación Militar, que es una unidad orgánica del Comando de Educación y Doctrina del Ejército Nacional, se escucharon "varias detonaciones" o disparos en la zona de parqueaderos. De inmediato, una unidad de reacción se dirigió al lugar para verificar la situación.



Al llegar, las autoridades se encontraron con la escena: los cuerpos sin vida de los dos oficiales fueron hallados dentro de un vehículo particular de color gris.



Tras la alerta, un suboficial de servicio recibió el llamado de un "posible evento con heridos por arma de fuego". Una ambulancia y personal de urgencias acudieron para prestar primeros auxilios, pero al llegar, confirmaron que los dos uniformados ya no presentaban signos vitales.



¿Quién era la teniente que perdió la vida en el Cantón Norte?

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como la teniente María Mora y el capitán Pablo Vasvela. Si bien los hechos exactos son materia de investigación, las primeras versiones oficiales apuntan a un doloroso "incidente de carácter personal", sugiriendo que la tragedia se desencadenó en medio de una discusión de pareja.

El capitán Vasvela, quien se encontraba en curso para ascender a Mayor, es señalado, de forma extraoficial, de haberle disparado a su compañera antes de quitarse la vida.

La base militar, un sitio de alta seguridad conocido como el Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional, se vio invadida por las autoridades, quienes buscan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el fatal suceso.

La información preliminar, aunque sujeta a la rigurosa investigación policial, apunta a que la teniente Mora y el capitán Vasvela sostenían una relación sentimental.

La versión que manejan las fuentes extraoficiales y la información preliminar sugiere que el capitán habría accionado un arma contra la teniente en medio de una discusión, y posteriormente, se habría quitado la vida.

El Ejército lamentó profundamente el hecho, calificándolo como un "suceso que enluta a nuestra institución". En su comunicación oficial, la institución indicó que, de manera preliminar, el hecho se relaciona con "situaciones de carácter personal".

Por el momento, la información es preliminar y está sujeta a la investigación de las autoridades, quienes buscan determinar con certeza la causa.

