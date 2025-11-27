Teniente perdió la vida a manos de un capitán en El Cantón Norte; iba para un concierto

El Ejército Nacional investiga los hechos ocurridos dentro del Cantón Norte, en el norte de Bogotá, donde dos oficiales de la institución aparecieron sin vida dentro de un vehículo.

La situación se presentó en la noche del miércoles 26 de noviembre dentro del Centro de Educación Militar donde uniformados fueron alertados al escuchar varios disparos provenientes de una zona del parqueadero; al dirigirse al lugar encontraron un vehículo y al insperccionarlo encontraron los dos cuerpos sin vida.

Se trata de una teniente y un capitán quienes ya estaban sin vida luego de que , presuntamente el uniformado le disparara a la mujer y posteriormente se quitara la vida, en medio de una supuesta pelea conyugal.



Primeras informaciones indican que la teniente había llegado hacía pocas horas de Tolemaida donde se encontraba en reentrenamiento y había pedido permiso de viajar a Bogotá para asistir a un concierto en el Movistar Arena.



La uniformada llegó a la ciudad y antes de dirigirse al concierto fue al Cantón Norte donde se encontró con otra persona que la acompañaría al evento musical; sin embargo, antes de que la mujer saliera del lugar habría sido abordada por el capitán, quien hacía curso para mayor, y con quien habría sostenido una discusión por "temas personales".

Versiones extraoficiales indican que la teniente y el capitán habían sostenido una supuesta relación sentimental que había terminado hace poco y esto sería la presunta causa de la discusión al interior del vehículo donde ambos terminaron sin vida.

Asimismo se dice que en medio de la discusión el uniformado sacó su arma de dotación y la accionó contra la mujer a quien le quitó la vida; posteriormente el hombre apuntó su arma contra su cuerpo y acabó también con su propia vida.

Hasta el lugar hizo presencia personal de criminalística de la Fiscalía que luego del levantamiento de los cuerpos realizó una recolección de material para establecer las causas del fallecimiento y los hechos que rodearon el lamentable desenlace.

“De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal. Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, dice un comunicado del Ejército que reportó los hechos.