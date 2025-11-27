Publicidad

Teniente perdió la vida a manos de un capitán en El Cantón Norte; iba para un concierto

Teniente perdió la vida a manos de un capitán en El Cantón Norte; iba para un concierto

La teniente había pedido permiso para asistir al evento en el Movistar Arena, pero horas antes habría tenido una discusión en la que el uniformado le disparó y luego se quitó la vida.

Oficiales del Ejército pierden la vida en Cantón Norte
Oficiales del Ejército pierden la vida en Cantón Norte
/ FOTO: Tomada de X
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

El Ejército Nacional investiga los hechos ocurridos dentro del Cantón Norte, en el norte de Bogotá, donde dos oficiales de la institución aparecieron sin vida dentro de un vehículo.

La situación se presentó en la noche del miércoles 26 de noviembre dentro del Centro de Educación Militar donde uniformados fueron alertados al escuchar varios disparos provenientes de una zona del parqueadero; al dirigirse al lugar encontraron un vehículo y al insperccionarlo encontraron los dos cuerpos sin vida.

Asimismo se dice que en medio de la discusión el uniformado sacó su arma de dotación y la accionó contra la mujer a quien le quitó la vida; posteriormente el hombre apuntó su arma contra su cuerpo y acabó también con su propia vida.

Hasta el lugar hizo presencia personal de criminalística de la Fiscalía que luego del levantamiento de los cuerpos realizó una recolección de material para establecer las causas del fallecimiento y los hechos que rodearon el lamentable desenlace.

“De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal. Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, dice un comunicado del Ejército que reportó los hechos.

