Fiscalía destapa lo que en realidad motivó a Juan Carlos Suárez a agredir a Jaime Esteban

La Fiscalía General de la Nación presentó este jueves 6 de noviembre de 2025 nuevas pruebas y testimonios que dan un giro decisivo en el caso de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como responsable de la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrida en Bogotá durante la madrugada del 31 de octubre, en medio de las celebraciones de Halloween.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía expuso cuatro testimonios clave que apuntan a que el ataque no fue un hecho impulsivo, sino una agresión preintencional. Uno de los testigos, también estudiante de Los Andes, ofreció un relato detallado de los momentos previos al crimen, el cual fue recogido por el diario El Tiempo.

Según su declaración, Suárez se encontraba visiblemente alterado dentro del bar donde se desarrollaba la fiesta. Sin embargo, tras recibir una patada en el abdomen, pareció calmarse por unos minutos. No obstante, todo cambió cuando una mujer vestida con un disfraz morado, parte del grupo de amigos de Suárez, lo incitó a continuar la agresión, lo que desató el violento desenlace.



“(Suárez) estaba alterado, pero después de que le pegó la patada en el estómago se calmó un poco. Luego, cuando la chica de disfraz morado lo empezó a provocar para que siguiera golpeando, él se puso más furioso y salió corriendo tras él [Moreno]”, declaró el testigo ante la Fiscalía.La entidad judicial también presentó videos de cámaras de seguridad que confirman que Suárez persiguió a Moreno al salir del bar, segundos antes de la agresión fatal. Además, durante la misma noche, el acusado habría expresado frases que evidencian su intención de atacar al joven universitario:



“Denme ánimos y yo lo hago, porque sé que puedo acabar con ese man si quiero”, habría dicho Suárez, según testigos.En otro de los testimonios, se conoció que la mujer del disfraz morado lo desafió diciendo:

“¿No que mucho kick boxing? Yo le hubiera pegado más”.Incluso, una conversación posterior, citada por la Fiscalía, muestra que Suárez amenazó a otro joven que intentó intervenir en defensa de Moreno:

“Quítate que el problema no es contigo, yo al que le quiero pegar es al amigo tuyo... o también me va tocar pegarte a ti”.El expediente judicial del caso —que reúne más de 300 páginas entre declaraciones, análisis forenses y material audiovisual— sustenta la hipótesis de que Suárez actuó con premeditación y bajo el aliento de sus acompañantes.

La Fiscalía aseguró que continuará recabando pruebas para determinar posibles responsabilidades adicionales, mientras el procesado permanece bajo custodia judicial. El caso de Jaime Esteban Moreno ha generado gran conmoción entre la comunidad universitaria y la opinión pública, que exige justicia ante un hecho que enluta a una de las instituciones académicas más reconocidas del país.