Revelan reporte médico completo de Jaime Esteban Moreno; da escalofríos

La madrugada de este 31 de octubre ocurrió el fallecimiento del estudiante de la universidad de Los Andes Jaime Esteban Moreno, quien se encontraba en séptimo grado de Ingeniería de Sistemas. Situación que terminó ocurriendo después de que el joven de 20 años saliera de una fiesta de Halloween.

Jaime Esteban estaba acompañado de un amigo cuando al salir del bar Before Club cuando fueron atacados por un grupo de individuos. Según los testimonios presentados a la Fiscalía, el primer golpe fue propinado por un individuo con rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón negro, cuyo puñetazo en la nuca hizo caer al suelo al chico y después recibió una lluvia de patadas y más golpes.

Para posteriormente ser trasladado al Hospital de Chapinero, pero debido a la lesiones que tuvo fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde se presentó su fallecimiento pese a los esfuerzos de los médicos. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció el informe médico de Jaime Esteban Moreno.

¿Cuál es el informe médico de Jaime Esteban Moreno?

Noticias RCN en los últimos días compartió el informe médico de lo ocurrido con Jaime Esteban Moreno, donde según el documento “sobre las 3:30 de la mañana (el joven) fue agredido por sujetos desconocidos con puños y patadas”. Adicionalmente, recalca con precisión cómo llegó Jaime Esteban Moreno.

Posteriormente se puede leer que: “confirma un trauma craneoencefálico severo y múltiples politraumatismos, producto de una agresión brutal” indica el informe del Hospital de Chapinero. En este punto Jaime Esteban Moreno llegó “con posterior pérdida de la conciencia”, lo que le produjo sangrado y edema periorbitario lateral.

Sumado a esto, el texto recalca que el joven tenía sangrado en su boca y le costaba respirar. Pese a los esfuerzos de las autoridades, el esfuerzo no dio frutos. Otro punto importante del reporte señala que el joven no llegó bajo el efecto de ninguna sustancia psicoactiva. Al momento de su ingreso, no se encontró rastro de elementos que pudieran haber entorpecido su conciencia.

Hasta el momento, se presentaron tres capturas por los presuntos agresores; las extranjeras Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, estas dos fueron liberadas horas después tras no encontrar ninguna prueba en su contra. Además, las autoridades están buscando a Ricardo González, segundo agresor de Jaime Esteban Moreno.

