¿No fue por los golpes? Este habría sido el verdadero motivo de la muerte de Jaime Esteban Moreno

En las horas de la madrugada del 31 de octubre, se confirmó el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes y se encontraba cursando séptimo semestre de la Ingeniería, quién falleció a los 20 años tras ser víctima de una presunta riña en una fiesta de Halloween en Bogotá.

La situación ocurrió durante la celebración de Halloween el 30 de octubre cuando el joven, fue atacado y agredido por varias personas, sufriendo heridas de gran gravedad. La riña se produjo entre los involucrados y la patrulla policial llegó al sitio de manera inmediata, activando los protocolos correspondientes.

Por lo cual, Jaime Esteban Moreno ingresó a urgencias del Hospital Chapinero en la madrugada del 31 de octubre, siendo llevado al centro asistencial por la Policía Nacional y un acompañante. Después de una valoración médica, se le diagnosticó un trauma craneoencefálico severo.



¿De qué falleció Jaime Esteban Moreno?

Debido a la gravedad de las lesiones que tuvo la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. ordenó su traslado inmediato al Hospital Simón Bolívar, un centro de alta complejidad. Aquí Jaime Esteban Moreno ingresó al servicio de neurocirugía y posteriormente atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven entró en paro cardiorrespiratorio durante su estancia en la UCI. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el personal asistencial, Jaime Esteban falleció la noche del 31 de octubre.

La Subred Norte expresó sus condolencias y se puso a disposición de las autoridades para suministrar la información requerida. Por otro lado, el coronel Jorge Arizal, comandante de la Policía de Barrios Unidos, confirmó la captura de tres presuntos agresores en el mismo lugar del hecho.

Los capturados fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbaran y Bertha Yohana Parra Torres. Aunque inicialmente fueron puestos a disposición de la Fiscalía por lesiones personales, tras la muerte de Moreno Jaramillo, el caso pasó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para evaluar si el delito se tipifica como homicidio.

Por otro lado, se conoció que este caso generó mucha conmoción por su similitud relacionada al caso Colmenares, tanto es así, que Jorge se expresó sobre el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno en su red social de X, en donde afirmó que: “A veces, detrás de una noche de fiesta, quedan familias rotas y silencios eternos. Ojalá aprendamos a cuidarnos más, a no normalizar la agresión. Porque cada historia como esta revive muchas otras. Me duele el alma hoy doblemente"