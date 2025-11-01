Hermano de Colmenares rompe el silencio sobre fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo

Se confirmó el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la universidad de los Andes este viernes 31 de octubre, después de ser agredido durante una celebración de Halloween. Ante esta noticia, Jorge Colmenares se pronunció al respecto en sus redes sociales.

Este caso despertó todo tipo de reacciones debido a la gravedad de la situación, en donde una de las más duras fue por parte de Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés, estudiante de la misma institución educativa y quien falleció en circunstancias similares en 2010.

Por medio de su red social de X, Jorge comentó que: "¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho", expresó. Así mismo, recordó que para él esta fecha se volvió un símbolo de lo frágil que puede ser la vida.



Finalmente, el hermano de Colmenares comentó que: “A veces, detrás de una noche de fiesta, quedan familias rotas y silencios eternos. Ojalá aprendamos a cuidarnos más, a no normalizar la agresión. Porque cada historia como esta revive muchas otras. Me duele el alma hoy doblemente".

¿Qué se conoció del caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo?

Se conoció que Jaime Esteban Moreno Jaramillo fue trasladado al Hospital Simón Bolívar durante la madrugada del 31 de octubre. Sin embargo, pese a la atención médica, falleció debido a las lesiones que terminó recibiendo en su cuerpo.

Los presuntos agresores fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. En primera instancia, las autoridades los detuvieron por el delito de lesiones personales, así mismo, las autoridades confirmaron que estos sujetos no tenían antecedentes previos, por lo que creen que esto ocurrió en una riña.

Situación por la cual, avanza la investigación judicial para determinar su grado de responsabilidad en los hechos que terminaron con el fallecimiento del estudiante. Por otro lado, se conoció que este hecho fue confirmado por Daniel Felipe Alarcón, docente de Moreno Jaramillo en la Universidad de los Andes y quién lamentó los hechos.

“Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo y haber contribuido en su formación siempre fue para mí motivo de inmenso orgullo”, explicó. Además, pidió las autoridades tomar las acciones pertinentes contra los responsables.