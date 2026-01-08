Tormenta negra de 48 horas: las regiones donde se esperan lluvias fuertes y ráfagas

Una tormenta negra de 48 horas se aproxima a varias regiones de Colombia y mantiene en alerta tanto a las autoridades como a miles de ciudadanos. El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advierte que desde este jueves 8 de enero se presentarán condiciones climáticas complejas, con lluvias intensas, ráfagas de viento y posibilidad de granizo en puntos específicos del país.

De acuerdo con el informe oficial, el panorama estará marcado por un aumento significativo de la nubosidad y sistemas atmosféricos que favorecerán precipitaciones de moderadas a fuertes. Estas condiciones podrían generar afectaciones en la movilidad, zonas urbanas y sectores rurales, por lo que se activaron llamados preventivos a nivel local y regional.

El Ideam señaló que las lluvias más intensas asociadas a esta tormenta negra se concentrarán principalmente en departamentos del centro, occidente y sur del país. Entre las zonas con mayor probabilidad de aguaceros fuertes se encuentran Antioquia, Santander, Cesar, Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba.

También se esperan precipitaciones relevantes en Caldas, Risaralda, Tolima, Cundinamarca y Quindío, así como en Chocó, Valle del Cauca y Cauca. A estas regiones se suman áreas del Pacífico, el Amazonas, el norte de Boyacá, el norte y sur del Huila, el oriente de Guainía, Vaupés y el litoral de Córdoba y Antioquia.

En estos sectores, las lluvias podrían extenderse durante varias horas y venir acompañadas de vientos fuertes y episodios aislados de granizo, lo que aumenta el riesgo de emergencias relacionadas con acumulación de agua y afectaciones en vías.

Captura de pantalla: Alcaldía de Caucasia

El comportamiento del clima durante los primeros días del año estará dominado por condiciones húmedas. El Ideam indicó que tanto la región Caribe como la Andina, especialmente en sus zonas centro y sur, registrarán cielos cubiertos y lluvias intermitentes a lo largo de la semana.

No obstante, el pronóstico también señala que en otras zonas del territorio nacional se espera tiempo seco, con intervalos de cielo despejado y parcialmente nublado, lo que genera contrastes importantes entre regiones.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las condiciones serán distintas. Allí se prevé tiempo seco, sin lluvias significativas y con estabilidad atmosférica.

Recomendaciones ante la alerta del Ideam

Ante este escenario, el Ideam recomendó a autoridades locales, agricultores y ciudadanía en general realizar un monitoreo constante de las condiciones climáticas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales. También se sugiere tomar precauciones en zonas con antecedentes de inundaciones o movimientos de tierra, así como optimizar el uso del agua en regiones donde se prevé déficit hídrico.

Durante el paso de la tormenta negra, las autoridades aconsejan buscar refugio en lugares seguros, evitar exponerse en zonas abiertas y no ubicarse debajo de árboles o estructuras metálicas altas.

Además, se recomienda suspender actividades al aire libre durante las lluvias, revisar el estado de los tejados y asegurar estructuras elevadas que puedan verse afectadas por vientos fuertes. La limpieza de canales, bajantes y sumideros también resulta clave para reducir riesgos en viviendas y espacios públicos.