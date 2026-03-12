¿Paola Jara está embarazada de nuevo? El gesto que despierta sospechas y emoción

Jessi Uribe y Paola Jara, reconocidos cantantes de música popular, fueron noticia en los últimos días debido a un video que emocionó a sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre un posible embarazo de la artista tras el nacimiento de su primera hija, Emilia.

Tanto es así que en las últimas horas se viralizó un video en redes sociales un corto audiovisual, en el que se observa a Jessi haciendo gestos que levantan la sospecha de la posible llegada de una nueva hija, por lo cual, en este el cantante se ve besando la pancita de Paola.

Durante el video se puede observar como ambos se encuentran compartiendo un momento de una rutina de ejercicios y en un momento Jessi toma por la cintura a la cantante para darle besos en su pancita. Debido a esto, algunos internautas interpretan que este gesto se hace cuando se crea vida en el vientre.



Sin embargo, pese a estos comentarios de los seguidores, ni Paola Jara o Jessi Uribe no han hablado nada sobre este tema, por lo cual, esto se podría solo de unas especulaciones en medio de la emoción.

¿Cuántos años tienes la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Cabe destacar que Emilia, la hija de los artistas nació el pasado 19 de noviembre de 2025, por lo cual, está cerca de cumplir cuatro meses de vida. Ante esta situación, los seguidores especulan que es un tiempo muy corto para alguien que desee hacer crecer su familia.

Por otro lado, ellos han compartido varios momentos con su hija ya sea desde el primer viaje de la niña, los diferentes regalos que le han dado, además de varias historias donde se ve su interacción. Pese a eso, todavía no han deseado mostrar el rostro de la menor, por iniciativa de Jessi Uribe, quien prefiere que su hija no sufra la exposición mediática a tan temprana edad.

Pese a esto, en redes sociales con los pequeños rasgos que se han evidenciado de la menor, resaltan su parecido con su madre, tanto es así que en una publicación llenaron las respuestas con mensajes positivos. Algunos seguidores escribieron que la pequeña “es el reflejo de su mamá”.

