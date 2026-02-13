Paola Jara, realmente preocupada por la situación con su bebita Emilia: "Dios mío"

Paola Jara, la reconocida cantante de música popular, conmovió a sus seguidores al mostrar un lado muy humano de la maternidad. La artista compartió en sus historias de Instagram un momento que muchas madres primerizas viven: la dificultad de separarse de su hija recién nacida, Emilia.

La pequeña Emilia, fruto de la relación de Paola Jara con el también cantante Jessi Uribe, nació el 19 de noviembre de 2025 y está a punto de cumplir tres meses.

Durante las últimas semanas, la pareja había dejado claro que la menor los acompañaría en su más reciente gira musical, pero hay situaciones en las que deben alejarse de la bebé para cumplir con compromisos que requieren concentración y que no son aptos para la presencia de un bebé tan pequeño.



En su post, Paola Jara compartió una tierna fotografía en la que sostiene la manito de Emilia, acompañada del mensaje: "Uy, Dios mío, qué duro salir de casa a trabajar y dejarte hija". La imagen y el texto reflejan la mezcla de amor y responsabilidad que sienten los artistas al equilibrar la vida profesional y la maternidad.

El mensaje de la cantante rápidamente generó empatía entre sus seguidores, especialmente madres que enfrentan la misma situación. Muchos comentaron que comprenden perfectamente lo que significa dejar a los hijos al cuidado de familiares o niñeras mientras se atienden responsabilidades laborales.

Paola Jara y Jessi Uribe revelan verdad de por qué ocultan el rostro de su hijita Foto: Instagram de Paola Jara

Cómo Paola Jara y Jessi Uribe se organizan para cuidar a Emilia

A pesar de la distancia temporal, Paola Jara ha mostrado cómo logra mantener un vínculo cercano con Emilia, compartiendo momentos y fotografías que capturan la ternura de los primeros meses de la bebé.

Esta cercanía también refleja la intención de la cantante de equilibrar su carrera con la vida familiar, mostrando que, aunque el trabajo la lleve a distintos lugares, siempre busca estar presente en la vida de su hija.

Jessi Uribe, su pareja, también ha estado al pendiente, asegurando que los compromisos profesionales se cumplan sin que Emilia pierda el contacto con sus padres. La pareja ha demostrado una organización que permite que, incluso con agendas apretadas, puedan disfrutar de los primeros meses de su hija sin perder momentos claves de su crecimiento.

El caso de Paola Jara evidencia un aspecto poco mostrado de la vida de los artistas: los sacrificios y decisiones que deben tomar para cumplir con sus carreras sin descuidar la familia. Emilia, aunque aún es muy pequeña, ya forma parte central de la vida de sus padres, quienes buscan que cada separación temporal se llene de amor y recuerdos que consoliden su relación.