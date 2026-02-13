Giovanny Ayala sorprende al contar coincidencia con Yeison Jiménez: “Pelos de punta”

A casi un mes del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, uno de sus colegas más cercanos como es Giovanny Ayala compartió a través de sus redes sociales una serie de "casualidades extraordinarias" ocurridas durante la grabación de su más reciente videoclip, las cuales parecen haber anticipado el accidente del músico de Manzanares.

Por medio de un video de Instagram el artista comentó que los hechos ocurrieron en un cementerio de Pasto, donde su equipo se dispuso a grabar escenas que transmitieran un profundo sentimiento de pérdida y dolor. Tanto es así que este buscó una para arrodillarse y expresar mucha emotividad para la pieza audiovisual.

“Yo quería una tumba que tuviera la foto de una mujer, que asimilaba que era una persona que se fue y estaba enterrada allí”, explicó el artista. Luego afirmó que su hermano lo guió hacia un corredor diferente. Fue allí donde encontró tres detalles que se relacionaron con el fallecimiento de Yeison Jiménez, calificó como hechos que le pusieron "los pelos de punta".



¿Cuáles fueron las coincidencias que dijo Giovanny Ayala sobre Yeison Jiménez?

Una vez llegó a la tumba se percató que habían muchos detalles curiosos sobre lo que terminó viendo. Inicialmente, esta tenía tallada la imagen de un hombre con una guitarra, luego al observar la lápida con detenimiento, el artista descubrió que el difunto se llamaba también Giovanny.

Finalmente, para Giovanny Ayala el detalle que más le llamó la atención fue la fecha del deceso grabada en el mármol, la cual era el 10 de enero.

“Casualmente, el tipo se llamaba Giovanny. Dos causalidades… y la tercera fue cuando estábamos platicando con un primo de la historia extraña… y fuimos al video y miramos que decía la fecha del 10 de enero, de quién sabe cuántos años atrás, pero yo lo filmé el 7 de enero. ¿Quién murió un 10 de enero de este año? Son muchas casualidades, decía: ‘Cuando mi voz se calle con la muerte, mi corazón seguirá cantando’”, dijo en las imágenes.

Finalmente, el cantante insistió en que no busca generar polémica, sino compartir una experiencia que resultó "especial" y asombrosa para él y su equipo de producción.

Recordemos que Yeison Jiménez perdió la vida el 10 de enero por un accidente aéreo ocurrido a sus 34 años cuando la avioneta en la que viajaba chocó en Paipa. Esto debido a que el artista, que se dirigía a una presentación en Medellín

Mientras algunos seguidores ven en las palabras de Giovanny Ayala un mensaje del más allá o una "historia extraordinariamente hermosa", otros han cuestionado la oportunidad de las declaraciones en medio del duelo de la familia.