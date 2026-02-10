Hija de Yeison Jiménez dedica mensaje y canción tras un mes del accidente: "Siempre en mi"

Camila Jiménez, hija mayor del cantante Yeison Jiménez, volvió a tocar el corazón de miles de personas tras compartir un mensaje lleno de sentimiento cuando se cumplió un mes de la partida del reconocido artista. La joven utilizó su cuenta de Instagram para recordar a su padre con una imagen que rápidamente se volvió viral entre seguidores del género popular.

En la publicación, Camila compartió una fotografía tomada durante uno de los conciertos de Yeison Jiménez. En la imagen aparecen ambos abrazados, sonriendo y disfrutando del momento en tarima, una escena que refleja la cercanía que siempre mostraron en público. Como acompañamiento, eligió la canción “Amor eterno”, tema que sonó de fondo en la historia y que intensificó la reacción emocional de quienes vieron la publicación.

Junto a la imagen, la hija del artista escribió una frase corta pero contundente: “Te llevo siempre en mi corazón”. Esa simple línea fue suficiente para desatar una lluvia de comentarios de apoyo por parte de seguidores, colegas del cantante y personas que han acompañado a la familia desde el momento de su partida.

La publicación no tardó en llenarse de mensajes en los que le expresaban fortaleza y respaldo. Muchos usuarios le escribieron palabras de ánimo y recordaron a Yeison Jiménez por su música, su carisma y la forma como logró conectar con su público. Otros resaltaron el vínculo tan cercano que el cantante tenía con su hija y cómo siempre la incluía en momentos importantes de su carrera.

Ellas son la esposa y las dos hijas de Yeison Jiménez: una familia muy unida, imagen de referencia Foto: imagen tomada de redes sociales

El recuerdo de Yeison Jiménez sigue muy presente entre sus seguidores. A un mes de su partida, sus canciones continúan sonando con fuerza en plataformas digitales y en emisoras de todo el país. Fanáticos han compartido fotos, videos y fragmentos de conciertos como forma de mantener viva su memoria musical.

En redes sociales también se han multiplicado las publicaciones dedicadas al cantante, donde se destacan no solo sus éxitos, sino su personalidad y la relación cercana que mantenía con su público. Para muchos, Yeison Jiménez se convirtió en una figura clave dentro del regional colombiano, y su ausencia ha dejado un vacío notable en el género.

Sus colegas tampoco han dejado de mencionarlo en escenarios y presentaciones. Varios artistas han incluido canciones suyas en sus repertorios como forma de rendirle homenaje. En distintos eventos musicales se han escuchado fragmentos de sus temas más conocidos, lo que ha provocado ovaciones y muestras de cariño del público.

Maluma estrenará canción que grabó junto a Yeison Jiménez

A este recuerdo colectivo se sumó una noticia reciente que volvió a poner el nombre del cantante en tendencia. Este mismo día, Maluma anunció que el próximo jueves se estrenará una canción que grabó junto a Yeison Jiménez antes de su partida. El tema lleva por nombre “Con el corazón” y será la primera colaboración entre ambos artistas.

El anuncio se conoció a través de redes sociales, donde Maluma confirmó que ese proyecto era un sueño que tenían pendiente y que finalmente verá la luz. Para muchos seguidores, este lanzamiento representa una forma especial de mantener vigente la voz del cantante en la industria musical.

La publicación de Camila Jiménez se da en medio de ese ambiente de recuerdos y homenajes. Su imagen abrazando a su padre, acompañada de “Amor eterno”, se convirtió en una de las más compartidas del día, y reforzó el sentimiento colectivo que sigue rodeando la figura del artista.