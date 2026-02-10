Maluma confirma estreno de canción inédita con Yeison Jiménez: "Era nuestro sueño”

Maluma sorprendió a sus seguidores al confirmar la fecha de estreno de una canción inédita que grabó junto a Yeison Jiménez. Se trata de “Con el corazón”, un tema que ambos artistas trabajaron antes del fallecimiento del cantante de música popular y que ahora verá la luz en medio del recuerdo que aún permanece en la industria musical.

El anuncio se dio justo cuando se cumple un mes de la partida de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá. La noticia fue compartida por el propio Maluma a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje cargado de emoción y expectativa por lo que está por estrenarse.

“Cómo te extrañamos hermano… Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad”, escribió el intérprete de Medellín, confirmando que la canción se lanzará el próximo jueves 12 de febrero de 2026. La publicación fue acompañada por imágenes que rápidamente se volvieron virales entre sus seguidores.

La colaboración entre ambos artistas era un proyecto que venía generando curiosidad desde hace tiempo. Maluma, figura global del pop urbano, y Yeison Jiménez, uno de los máximos referentes de la música popular en Colombia, habían unido fuerzas para crear una canción que prometía mezclar sus estilos y conectar con públicos distintos.

Además del anuncio de Maluma, se conocieron más detalles sobre el material que dejó grabado Yeison Jiménez antes de su fallecimiento. El productor musical Georgy Parra reveló en una entrevista al programa El Klub, de La Kalle, que el cantante alcanzó a registrar más de 50 canciones inéditas.

Según explicó Parra, ese material se encuentra en diferentes etapas de producción. Algunas canciones están completamente grabadas y listas para publicarse, mientras que otras requieren ajustes técnicos o decisiones creativas finales. Entre esas grabaciones se encuentra la colaboración con Maluma, que ahora ya tiene fecha oficial de lanzamiento.

La primera canción póstuma que el equipo del cantante publicó fue “Dime que sí”, tema que salió con autorización de la familia. Ese sencillo estaba previsto originalmente para estrenarse en marzo de este año, pero se decidió adelantar su lanzamiento como una forma de mantener vivo el legado musical del artista.

Así suena 'Con el Corazón' de Yeison Jiménez y Maluma

“Con el corazón” se suma ahora a esa lista de proyectos que comienzan a ver la luz. Para muchos seguidores, este estreno tiene un significado especial, no solo por la unión de dos figuras importantes de la música colombiana, sino por el momento en el que se da a conocer.

La expectativa en redes sociales no se hizo esperar. Cientos de comentarios resaltaron la importancia de esta colaboración y el impacto que puede tener dentro del género popular y urbano. Otros destacaron el mensaje de Maluma, quien dejó claro que esta canción era un sueño compartido con Yeison Jiménez.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el sonido o la letra completa del tema, pero se sabe que fue grabado antes del fallecimiento del cantante y que forma parte del archivo musical que dejó preparado junto a su equipo de trabajo.

El lanzamiento de “Con el corazón” marcará un nuevo capítulo dentro del legado artístico de Yeison Jiménez y representa, además, una colaboración histórica para Maluma, quien pocas veces ha trabajado con artistas de música popular.