PRIMICIA: Yeison Jiménez dejó grabadas más de 50 canciones; hay colaboraciones

Georgy Parra, productor musical de Yeison Jiménez, reveló en primicia con El Klub, de La Kalle, que tiene un archivo de más de 50 composiciones que alcanzó a grabar el artista antes de fallecer

Gerogy Parra, productor musical de Yeison Jiménez
Gerogy Parra, productor musical de Yeison Jiménez
/ FOTO: La Kalle
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

Está cerca de cumplirse el primer mes de fallecido del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien el 10 de enero de 2026 perdió la vida junto a cinco compañeros de trabajo en un accidente aéreo; ahora salió a la luz que el artista alcanzó a dejar un robusto archivo de canciones grabadas y que podrían, incluso, dar para más de tres álbumes musicales pósotumos.

Esta información fue conocida en primicia por El Klub, de La Kalle, que tuvo como invitado al productor musical Georgy Parra, quien hizo parte de los éxitos musicales de Yeison jiménez y quien en la noche del 5 de febrero lanzó una canción inédita que dejó grabada el cantante semanas antes del accidente que cobró su vida.

