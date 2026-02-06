Está cerca de cumplirse el primer mes de fallecido del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien el 10 de enero de 2026 perdió la vida junto a cinco compañeros de trabajo en un accidente aéreo; ahora salió a la luz que el artista alcanzó a dejar un robusto archivo de canciones grabadas y que podrían, incluso, dar para más de tres álbumes musicales pósotumos.

Esta información fue conocida en primicia por El Klub, de La Kalle, que tuvo como invitado al productor musical Georgy Parra, quien hizo parte de los éxitos musicales de Yeison jiménez y quien en la noche del 5 de febrero lanzó una canción inédita que dejó grabada el cantante semanas antes del accidente que cobró su vida.