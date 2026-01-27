Yeison Jiménez se comunicó con su mamá y le mostró cómo fueron sus últimos minutos de vida

El dolor por la pérdida de Yeison Jiménez, el artista de música popular que falleció en la tarde del 10 de enero de 2026 en un accidente de su avioneta, aún se mantiene latente en Colombia donde miles de seguidores lo recuerdan con sus canciones y la nostalgia de no tener más en vida al artista que de forma ingenua les supo robar el corazón.

Una de las más afectadas con el fallecimiento del cantante es la señora Luz Mery Galeano, mamá de Yeison Jiménez y quien en medio de la nostalgia está tomando fuerzas para mantener vivo el legado de su hijito, a quien tuvo que despedir de la forma menos deseada.

Y aunque el dolor de madre es irreparable, la mujer ha tomado una actitud de entendimiento para mantenerse en pie y transmitir mensajes de amor y gratitud hacia los fanáticos y seguidores de Jiménez a quienes les transmite un mensaje de resignación para comprender el por qué su artista ya no está de cuerpo presente.



La mujer ha ofrecido algunas entrevistas en las que con completo amor recuerda la vida de su hijo en su niñez y en su juventud, además de mencionar algunos detalles sobre aquel doloroso día en el que su vida se partió en dos con el fallecimiento de su Yeison.



YEISON JIMÉNEZ LE MOSTRÓ A SU MAMÁ CÓMO FUERON SUS ÚLTIMOS MINUTOS DE VIDA