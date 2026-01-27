VIDEO oficial de canción El Aventurero en el Cielo, homenaje a Yeison Jiménez

El videoclip de El Aventurero en el Cielo, que se estrenó oficialmente el pasado lunes 26 de enero a las 7:00 p. m., no es solo una pieza audiovisual, sino un registro histórico de la unión del género.

Bajo la dirección de Julián Henao G., la producción se llevó a cabo el domingo 18 de enero en locaciones de Llano Grande (Antioquia) y Pereira.

Durante seis horas de rodaje, la plana mayor de la música popular colombiana compartió anécdotas y vivencias personales, transformando el set en un altar de memoria colectiva.



La estética del video está cargada de mensajes profundos: todos los artistas aparecen vestidos de blanco, simbolizando la paz y la espiritualidad del momento.

La presencia de caballos, la gran pasión de Jiménez, y las miradas dirigidas hacia el firmamento, evocan la esencia del artista homenajeado.

El cierre del audiovisual muestra a los cantantes de espaldas, observando hacia arriba, mientras un mensaje de gratitud sella el compromiso de mantener vivo su legado.

Video oficial de El Aventurero en el Cielo

El 10 de enero de 2026 quedará marcado en la memoria de Colombia como el día en que el cielo reclamó a uno de sus artistas más queridos.

Yeison Jiménez, el hombre que con sus botas y sombrero conquistó los escenarios más importantes, falleció en un fatídico accidente aéreo en Boyacá, junto a cinco miembros de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

Sin embargo, el vacío dejado por su ausencia física ha sido llenado por una marea de respeto y fraternidad musical que culminó en el lanzamiento de El Aventurero en el Cielo, el homenaje oficial que ya conmueve a millones de seguidores.

¿Quiénes cantan El Aventurero en el cielo?

La canción fue concebida por los compositores César León y Simón Escobar Uribe, con la producción musical de Yohan Usuga. León explicó que la iniciativa nació del deseo de ofrecer un tributo auténtico, alejándose de las creaciones realizadas con inteligencia artificial que inundaron las redes tras la tragedia. "

Tenía que hacer algo real, algo que naciera del corazón de los músicos", afirmó el compositor.

El elenco de estrellas que presta su voz para este tema con:

Pipe Bueno, quien fue el encargado de anunciar l a sorpresa durante los actos en el Movistar Arena.

Luis Alfonso, Alzate, Jessi Uribe y Paola Jara.

Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, Arelys Henao y Francy.

El Charrito Negro, Ciro Quiñonez, Alexis Escobar y Alan Ramírez.

Cada uno de ellos aportó su matiz para dar vida a una letra que utiliza referencias directas a la carrera de Jiménez. Versos como “Mi Dios solicitó al aventurero, de buenas botas, de caballo y de sombrero” resumen la imagen icónica del cantante.

La letra también menciona otros éxitos del artista, como "Ya no mi amor", integrándolos en un mensaje de despedida y dolor.

El estreno de la canción se realizó inicialmente de forma presencial el 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, durante dos jornadas gratuitas donde miles de fanáticos pudieron darle el último adiós al "Aventurero".

Desde entonces, el tema se ha posicionado en las principales plataformas digitales como Spotify y Apple Music.

El impacto de su partida fue tal que incluso figuras internacionales como Bad Bunny, durante su reciente paso por Medellín, detuvieron su show para rendirle tributo, demostrando que la huella de Yeison Jiménez superó las barreras del género popular.

