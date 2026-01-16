Letra completa de canción 'Aventurero en el cielo'; homenaje a Yeison Jiménez

El miércoles 14 de enero, el Movistar Arena de Bogotá se convirtió en el epicentro de un homenaje sin precedentes que muchos han calificado como el "cuarto sold out" del artista, pues en vida logró llenar este recinto en tres ocasiones consecutivas. Este evento, cargado de simbolismo, sirvió de escenario para el estreno mundial de "Aventurero en el cielo", una canción nacida del dolor y la fraternidad de sus colegas.

La creación de este sencillo póstumo fue una carrera contra el tiempo y un testimonio de la unidad del género popular.

La iniciativa surgió de la estrecha amistad que compartían Pipe Bueno y Ciro Quiñonez con Jiménez; ambos artistas lideraron la composición y grabación del tema apenas días después del deceso.



Según fuentes cercanas, la canción fue estructurada y grabada en menos de 24 horas, utilizando estudios caseros para capturar la esencia más pura y orgánica del sentimiento de cada participante.

El llamado a la unidad fue absoluto. Voces icónicas como las de Jessi Uribe, Paola Jara, Jhonny Rivera, Arelys Henao, Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Francy, El Charrito Negro, Alzate, Sebastián Ayala y John Alex Castaño se sumaron a este proyecto para cantar a una sola voz.

La letra de la canción no solo es un adiós, sino un repaso por la identidad de Yeison: menciona su amor por los caballos, sus botas, su inseparable sombrero y hace guiños directos a éxitos como 'Ya no mi amor'.

Letra completa de 'El aventurero en el cielo' canción de homenaje a Yeison Jiménez

Voy a llamar a todo el combo para que alisten un caballo

Voy a sacar el mejor

Una despedida con farra

No se preocupen por plata, que esta noche invito yo

Vamos a escuchar a Yeison, que seguro allá en el cielo

Está en su mejor caballo

Qué faltas en mí parcero

No olvides que te queremos, por eso estamos cantando

Mi Dios solicitó al aventurero, de buenas botas, caballo y de sombrero

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo, el cielo conquistando

Desde arriba tú nos estarás cuidando

Con el corazón brindamos, porque todos te queremos

¿Qué día es hoy? Ayer fue tu última farra

Y hoy Colombia, llora de pura rabia

Voy a darle hasta la madre, sirvan guaro

Y que el desmadre sea hoy por tu legado

Descansa en paz, vete tranquilo, vuela

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela

Tenías razón, ni tengo ni necesito

Fuiste leal, sincero y buen amigo

Que retumbe 'Aventurero' allá en el cielo

Que aquí en tu nombre, cantamos 'ya no mi amor'

Yeison Jiménez, con el corazón

Y aquí estamos, mi hermano, para seguir tu legado, ay, ay, ay

Las mujeres te extrañamos, con tu música tomamos, nos dejaste un gran dolor

Aquí todas te recuerdan como todo un caballero, de palabra y gran señor

Vamos a escuchar a Yeison, que se curó allá en el cielo

Está en su mejor caballo

Que falta me haces, mi parcero

No olvides que te queremos, por eso estamos cantando

Mi Dios solicitó al aventurero, de buenas botas, caballo y sombrero

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando

Desde arriba tú nos estarás cuidando

Con el corazón brindamos, porque todos te queremos

¿Qué día es hoy?

Ayer fue tu última farra y hoy Colombia llora de pura rabia

Voy a darle hasta la madre, sirvan guaro

Y que el desmadre sea hoy por tu legado.

Descansa en paz, vete tranquilo, vuela.

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela.

Tenías razón, no tengo ni necesito

Fuiste leal, sincero y buen amigo

Que retumbe 'Aventurero' allá en el cielo

Que aquí en tu nombre cantamos 'Ya no mi amor'

Yeison Jiménez, con el corazón

Video oficial de 'El aventurero en el cielo' canción de homenaje a Yeison Jiménez

La música popular colombiana atraviesa uno de sus capítulos más sombríos tras la partida inesperada de Yeison Jiménez, el artista que logró conquistar el corazón de millones con su humildad y talento.

El pasado sábado 10 de enero de 2026, a las 4:11 p. m., el destino truncó la vida del intérprete de 34 años cuando su avioneta se precipitó a tierra en las cercanías del aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, Boyacá.

En el siniestro, que ha conmocionado a toda la nación, también perdieron la vida los otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, dejando un vacío irremplazable en la industria del entretenimiento.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

El homenaje en el Movistar Arena estuvo dividido en dos actos profundamente emotivos. La primera parte estuvo centrada en la familia, donde las palabras de su madre, doña Luz Mery, y la presencia de su pequeña hija de 8 años, Thaliana, rompieron el corazón de los asistentes.

Posteriormente, la música tomó el protagonismo cuando el "combo" de artistas subió al escenario para interpretar, por primera y segunda vez en la misma noche, el himno que ahora acompaña el viaje de Yeison hacia la eternidad.

La letra de "Aventurero en el cielo" refleja un sentimiento de "rabia" y pérdida que comparte toda Colombia.

Fragmentos como "Mi Dios solicitó al aventurero, de buenas botas, caballo y sombrero" o "Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando" resumen la esperanza de sus seguidores de que el artista continúe su "farra" en el más allá.

Más allá de la música, el entorno de su muerte ha estado rodeado de misticismo y controversia. Mientras en redes sociales circulan videos de supuestas "psicofonías" captadas durante conciertos de sus colegas, la familia también ha tenido que enfrentar críticas, como las de Giovanny Ayala, quien calificó el homenaje de "circo", recibiendo una pronta respuesta de la hermana del fallecido cantante.

A pesar de los ruidos externos, el país prefiere recordar al hombre que, como dice su canción, fue un "caballero de palabra y gran señor".

Este tributo no solo cierra un ciclo de duelo, sino que reafirma que, aunque la avioneta cayó en un campo de Boyacá, la voz de Yeison Jiménez seguirá retumbando mientras sus "parceros" y sus "jimenistas" sigan cantando en su nombre.

