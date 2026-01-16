Sale a la luz VIDEO de inquitante gesto de Yeison Jiménez en su último viaje

A pocos días del fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el pasado sábado 10 de enero de 2026, la opinión pública ha recibido con nostalgia y respeto nuevas imágenes que capturan la esencia del artista en sus horas finales de vida pública.

Estos registros, que han comenzado a circular con fuerza en redes sociales, ofrecen un vistazo íntimo a su paso por el municipio de Málaga, en el departamento de Santander, antes de que el destino trazara un final inesperado en las montañas de Boyacá.

Las cámaras de seguridad del Hotel Big Ben y los dispositivos móviles de sus fieles seguidores se convirtieron en testigos silenciosos de la cotidianidad de un hombre que, a sus 34 años, se encontraba en el pináculo de su carrera.



En los fragmentos audiovisuales, se observa a un Yeison Jiménez sereno, proyectando esa calidez que siempre lo caracterizó frente a su audiencia.



No se trataba solo de una estrella de la música cumpliendo con una agenda de conciertos; las imágenes muestran a un ser humano profundamente afectuoso, deteniéndose en el lobby del hotel para intercambiar palabras y sonrisas con los empleados del establecimiento.

La estancia del intérprete en Málaga tenía un propósito claro: un encuentro con su público en el estadio municipal. Los videos revelan la preparación previa a su último show, mostrando el ambiente de expectativa y alegría que rodeaba al equipo de trabajo del artista.

Para muchos de sus seguidores, ver estas imágenes ha sido una forma de aferrarse a la memoria de un ídolo que, hasta el último momento, se alistó con entusiasmo para entregar su voz en el escenario.

Mientras la comunidad lo esperaba afuera para capturar una fotografía o recibir un saludo, Yeison no defraudó. El material captado lo muestra compartiendo instantes cercanos con sus fanáticos justo antes de su salida hacia el estadio.

"Estaba contento", mencionan algunos usuarios en redes sociales al comentar los clips que ahora sirven como un testamento de su compromiso con la gente.

Otros fanáticos señalan que el último gesto que Yeison Jiménez hizo frente al espejo antes de salir del hotel puede resultar inquietante, mientras que otros defienden que todo era completamente normal y que se trata solo de teorías conspirativas surgidas tras su fallecimiento.

Este escenario de normalidad y júbilo contrasta dolorosamente con la conmoción que hoy rodea su nombre.

🚨 ATENCIÓN | Sale a la luz otro video del reconocido artista Yeison Jiménez, captado en el hotel Big Ben, instantes antes de subir al escenario en el municipio de Málaga, durante sus ferias y fiestas.



💛 En las imágenes se le ve de buen ánimo, sonriente y cercano, mientras la… pic.twitter.com/i2hZSKq84b — ElTrino.Co (@EltrinoCo) January 15, 2026

Sin embargo, la cronología del desastre nos traslada del ambiente festivo en Santander al accidente en Boyacá.

Según los informes, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 4:10 p. m., poco después de que su aeronave privada, un bimotor Piper Navajo de su propiedad, despegara del aeródromo Juan José Rondón en Paipa con destino a la ciudad de Medellín.

La Aeronáutica Civil, en sus reportes preliminares, ha indicado que el avión no logró ganar la altura suficiente tras el despegue.

Esta falla técnica provocó que la aeronave impactara contra un terreno baldío, quedando envuelta en llamas de manera inmediata y segando la vida del joven artista. Este detalle técnico añade una capa de tristeza al ver los videos del hotel, donde Jiménez se veía lleno de vida y energía.

