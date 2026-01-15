Conmovedora despedida de Camilo Cifuentes a Yeison Jiménez; dejó duro mensaje

El pasado sábado 10 de enero de 2026 una aeronave que transportaba a seis personas, incluido el reconocido cantante caldense Yeison Jiménez, colisionó y explotó en el sector de Romita, en jurisdicción de Paipa, Boyacá.

El artista se dirigía a cumplir una cita con su público en Marinilla, Antioquia, pero las complicaciones durante el despegue truncaron un viaje que terminó sin sobrevivientes.



Esta pérdida no solo deja un vacío en los escenarios, sino también en el alma de un país que vio a Jiménez escalar desde sus humildes orígenes en Manzanares, Caldas, hasta llenar escenarios imponentes como el Estadio El Campín en 2025.



Camilo Cifuentes se despidió de Yeison Jiménez

Tras conocerse la noticia del siniestro, Camilo Cifuentes compartió un mensaje desgarrador a través de sus redes sociales, acompañado de un video donde se les veía compartiendo un almuerzo.

“Ojalá nuestro tiempo hubiese sido más largo”, escribió el influenciador, agradeciendo la oportunidad de haber conocido la esencia de una persona que calificó como "hermosa".

La comunidad artística colombiana ha reaccionado con consternación ante la noticia. Figuras como Jessi Uribe, quien se mostró de luto portando su sombrero, y Pipe Bueno, quien confesó no poder procesar la noticia, han inundado las plataformas digitales con mensajes de gratitud.

Arelys Henao lo describió como un guerrero disciplinado, mientras que Jhonny Rivera expresó un profundo dolor por la familia y los hijos pequeños que deja el cantante.

Sus canciones, himnos del despecho como "Aventurero", "Vete" y "Maldita traga", hoy resuenan con una melancolía diferente en cada rincón del territorio nacional.

Pocos días antes de que la tragedia enlutara a su familia y seguidores, Yeison Jiménez protagonizó un acto de generosidad que hoy se lee como su último gran legado de vida.

El 4 de enero, en el marco de la Feria de Manizales, el cantante unió fuerzas con el creador de contenido Camilo Cifuentes, un influenciador manizaleño reconocido por su labor social y cercanía con el género popular.

Juntos sorprendieron a Nykol Herrera, una joven cantante que se ganaba la vida interpretando temas del caldense en plena vía pública.

Con el rostro inicialmente cubierto para mantener el misterio, Jiménez se acercó a la joven antes de revelar su identidad y regalarle un momento que Herrera jamás olvidará: la invitación a cantar en uno de sus shows y, además, el obsequio de una motocicleta para impulsar su carrera y proyecto de vida.

Este gesto, que rápidamente se volvió viral, destacó la sensibilidad de un hombre que nunca olvidó lo difícil que es comenzar desde abajo.

