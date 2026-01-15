Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / “A mi papá le dio un paro”: crudas palabras de la hija de Yeison Jiménez a Ciro Quiñónez

“A mi papá le dio un paro”: crudas palabras de la hija de Yeison Jiménez a Ciro Quiñónez

El artista relató detalles de una conversación privada con la familia del cantante de música popular, en la que una de sus hijas expresó cómo comprendía lo ocurrido.

Hija de Yeison Jiménez, Thaliana comparte palabras de homenaje a su padre con Ciro Quiñónez
Yeison Jiménez y Ciro Quiñónez
Foto: Instagram de Ciro Quiñónez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

El cantante de música popular Ciro Quiñónez compartió detalles de una conversación que sostuvo con la esposa y las hijas de Yeison Jiménez luego del accidente aéreo que involucró al artista.

El testimonio se conoció durante una entrevista para el programa de televisión Día a Día, de Caracol Televisión, donde el intérprete explicó cómo se dio ese encuentro y qué aspectos de la charla lo impactaron de manera personal.

Puedes leer: Sale a la luz millonario precio del caballo de Yeison Jiménez, ¿cómo se llamaba?

¿Qué le dijo la familia de Yeison Jiménez a Ciro Quiñónez?

Quiñónez relató que el diálogo se desarrolló en un ambiente reservado, marcado por el respeto y la cercanía. Según explicó, la familia habló desde su experiencia y desde la forma en que cada una de ellas asimilaba lo ocurrido.

El cantante señaló que decidió contar lo vivido por la importancia que tuvo para él escuchar directamente a las hijas del artista y por la manera en que expresaron sus pensamientos.

En la entrevista, también señaló que se trató de la forma en que la niña entendía la situación y de cómo decidió expresarla en ese momento.

El artista agregó que tanto la esposa como las hijas de Yeison Jiménez mostraron una actitud serena durante la charla.

Según su relato, la familia compartió recuerdos y habló del vínculo cercano que mantenían con el cantante, así como del respaldo recibido por parte de colegas, amigos y seguidores del género popular.

Puedes leer: Video habría anticipado día del fallecimiento de Yeison Jiménez; en concierto

Quiñónez explicó que la fortaleza que percibió en las hijas del artista fue uno de los aspectos que más le llamó la atención. Indicó que, pese a la dificultad del momento, las niñas se expresaron con claridad y mantuvieron un mensaje enfocado en la tranquilidad y el recuerdo de su padre.

Según dijo, su intención fue aportar contexto y compartir exactamente lo que se dijo en esa conversación privada, sin añadir elementos adicionales ni generar especulación.

Mira también: Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Pipe Bueno y Jessi Uribe cantaron juntos en homenaje a Yeison Jiménez

