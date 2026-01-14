Video habría anticipado día del fallecimiento de Yeison Jiménez; en concierto

Un video grabado meses atrás durante un concierto de Yeison Jiménez volvió a tomar fuerza en redes sociales luego de conocerse el fallecimiento del cantante. El registro, que muchos asistentes conservaban como recuerdo personal, empezó a circular nuevamente por un detalle que hoy genera todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Tras la noticia de su partida, varios fanáticos comenzaron a revisar fotos y videos de presentaciones pasadas del artista. Entre ese material apareció un clip que corresponde a uno de sus conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, donde Yeison Jiménez presentaba una introducción especial antes de salir al escenario.

El video, que en su momento pasó desapercibido para la mayoría, ahora es observado con lupa por quienes siguen su carrera.

En las imágenes se aprecia la proyección que abría el show, una puesta en escena que recreaba episodios de la vida del cantante antes de alcanzar la fama.

En ese relato visual se mostraba a Yeison en una plaza de mercado, vendiendo abarrotes y verduras, una referencia directa a sus inicios y al camino que recorrió antes de convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la música popular.

¿El video mostró fecha de su fallecimiento?

Lo que hoy llama la atención de los usuarios es un detalle puntual dentro de esa proyección: el número del local que aparece en escena. Según comentan en redes sociales, ese número coincide con la fecha en la que falleció el cantante, 10 de enero, representada visualmente como “101”. Esta coincidencia fue suficiente para que el video se volviera viral y desatara una ola de reacciones.

El video incluso llegó a conocimiento del propio Yeison Jiménez antes de su fallecimiento. En su momento, el cantante reaccionó con orgullo a la introducción del show y dejó un comentario que hoy muchos recuerdan. “A lo bien que chimba de entrada, jajajaja, lo pensé mucho, pero esa era la mejor idea”, escribió, celebrando la propuesta creativa con la que abría sus conciertos.