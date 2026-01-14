Reportan disturbios afuera del Movistar Arena durante homenaje a Yeison Jiménez

El homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá no solo estuvo marcado por la música y los mensajes de despedida dentro del recinto, sino también por momentos de tensión que se vivieron en las afueras del escenario durante la tarde de este miércoles.

Desde aproximadamente las seis de la tarde, varias personas reportaron situaciones de desorden mientras intentaban ingresar al lugar para asistir a la segunda jornada del evento.

De acuerdo con los testimonios de asistentes y registros compartidos en redes sociales, el inconveniente se habría originado por el aforo completo del Movistar Arena. Muchas personas llegaron con la expectativa de entrar al homenaje, pero se encontraron con que ya no había disponibilidad de boletas para el ingreso, lo que generó molestia y confusión entre algunos grupos.

En varios videos difundidos por asistentes se observa a personas corriendo alrededor del recinto e intentando acercarse a las entradas, mientras otros trataban de cruzar rejas para acceder al lugar. La situación llamó la atención de las autoridades, que hicieron presencia para evitar que el desorden pasara a mayores.

Ante este panorama, fue necesaria la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), que llegó a la zona para controlar la situación y dispersar a quienes intentaban ingresar sin autorización. Algunos testigos aseguraron que el ambiente se tornó tenso durante varios minutos, especialmente cuando se confirmó que no habría más cupos disponibles para el evento de la tarde.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre lo ocurrido y aseguró que la Fuerza Pública actuó de manera inmediata para manejar la situación. Según indicó, el objetivo principal fue evitar riesgos y garantizar la seguridad tanto de quienes estaban dentro del recinto como de los que permanecían en las afueras.

Por su parte, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que el Movistar Arena tiene una capacidad limitada. Detalló que para cada jornada del homenaje, tanto en la mañana como en la tarde, el aforo permitido era de ocho mil personas. Sin embargo, señaló que entre tres mil y cuatro mil personas adicionales intentaron ingresar una vez se alcanzó el límite, lo que obligó a las autoridades a intervenir.

