La petición de Yeison Jiménez a Martín Elías Jr. que involucra a Diomedes Díaz

La partida de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero a sus 34 años por un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, donde también perdieron la vida las otras cinco personas que se encontraban en la aeronave, hecho que sacudió a toda la industria musical nacional y a sus seguidores en todo el país.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció una revelación por parte de Martín Elías Jr, quien reveló una conversación privada que mantuvo con el intérprete de ‘Aventurero’ meses antes de su fallecimiento.

Puedes leer: La letra que Yeison Jiménez le regaló a Jhon Alex y hoy muchos cantan; es un éxito



A través de su perfil de Instagram, Martín Elías Jr. compartió su tristeza por la noticia de la partida del cantante de música popular. El joven artista publicó dos fotografías junto a Jiménez acompañadas de un mensaje desgarrador: “Tengo el corazón roto y el alma en tristeza. Mis cercanos saben lo mucho que te admiraba”.



De igual forma, destacó no solo el talento de Yeison como uno de sus cantantes favoritos, sino también el cariño recíproco que siempre existió entre ambos, culminando con un deseo de descanso eterno para quien consideraba un "hermano". Además compartió una petición que le había hecho este meses atrás.



¿Qué le pidió Yeison Jiménez a Martín Elías Jr?

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue una tercera imagen compartida por el hijo del fallecido Martín Elías, donde muestra un pantallazo de un chat de Instagram con fecha del 4 de agosto.

En dicha interacción, Yeison Jiménez le hizo una solicitud muy especial relacionada con su abuelo, Diomedes Díaz. “Yo quiero que me regales algo de tu abuelo, es mi ídolo, lo amo”, le escribió el cantante de música popular a Martín Elías Jr.

Puedes leer: Yeison Jiménez alcanzó a dejar cartas conmovedoras; de su puño y letra

Publicidad

Sumado a esto, se conoció que el joven músico le envió un audio y le preguntó si tenía preferencia por algún objeto en particular, mencionando opciones como botas o camisetas, alguna joya o algún objeto en particular. A lo que Yeison contestó: “¡Lo que sea!”, dejando en claro la profunda devoción que sentía por el legado de Diomedes Díaz.

Publicidad

Cabe destacar que pese a esta interacción, el hijo de Martín Elías no respondió si le dio algún presente de Yeison Jiménez antes de su partida.

Recordemos que el deceso de Yeison Jiménez se produjo cuando la aeronave Piper Navajo en la que viajaba sufrió un siniestro en la ruta entre Paipa y Marinilla. En el accidente también fallecieron el capitán Hernando Torres y los tripulantes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora.

Situación que se encuentra en investigación por parte de las autoridades, mientras sus seguidores le rinden toda clase de homenajes.

Mira también: La confesión de Elder Dayán sobre su última charla con Yeison Jiménez