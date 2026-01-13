Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
YEISON JIMÉNEZ ALERTÓ DE FALLAS
FUNERAL YEISON JIMÉNEZ
PRECIO DE PEAJES 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Francy confiesa su mayor miedo tras la muerte de Yeison Jiménez; ¿pavor a volar?

Francy confiesa su mayor miedo tras la muerte de Yeison Jiménez; ¿pavor a volar?

En una entrevista exclusiva de La Kalle, la cantante habló sobre cómo el fallecimiento de Yeison Jiménez reavivó su temor a los viajes en avión y los riesgos que enfrentan los artistas en sus constantes desplazamientos.

Francy, cantante de música popular y Yeison Jiménez
Francy habla sobre el miedo que le tiene a las alturas tras la muerte de Yeison Jiménez
Foto: AFP, redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo sacudió los cimientos de la música popular en Colombia. Francy, una de las figuras más cercanas al artista, recibió la información mientras se encontraba en Garzón, Huila, preparándose para una presentación.

En una entrevista en El Klub de La Kalle, Francy relató cómo vivió esos minutos de angustia, describiendo el golpe emocional que significó recibir la noticia, el impacto de las palabras de su mánager, Rafael Mejía, quedó grabado en su memoria: "Mona perdimos a Yeison Jiménez. Su avión se cayó y él se nos fue". A partir de ese momento, la reflexión sobre la fragilidad de la existencia y los riesgos que corren los músicos en sus constantes traslados se volvió inevitable.

Puedes leer: Francy revela cuáles fueron las últimas palabras que recibió de Yeison Jiménez

La rutina de los cantantes de música popular exige llegar a diferentes rincones del país, por lo que muchas veces el único acceso posible es mediante avionetas pequeñas. Ante la pregunta sobre cómo procesar el miedo tras un evento tan devastador, Francy se mostró vulnerable y sincera.

Ella reveló que su relación con los viajes está marcada por una ansiedad constante, mencionando: "Yo te voy a ser muy honesta, yo soy una mujer muy nerviosa. Mi equipo de trabajo y la gente que anda conmigo saben que yo soy una mujer muy nerviosa".

Te puede interesar:

  1. Yeison Jiménez
    Organizadores del velorio de Yeison Jiménez alertan por presunta estafa
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Estafa a nombre de Yeison Jiménez: estarían vendiendo boletas para velorio en Movistar

  2. Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio
    Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Virales

    Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio

Este estado de alerta no surge únicamente cuando debe subir a una aeronave. La cantante admitió que el peligro se siente latente en cualquier medio de transporte que implique velocidad o desplazamientos largos.

Al respecto, enfatizó: "Le tengo mucho miedo a la carretera, le tengo mucho miedo a la velocidad y le tengo por supuesto mucho miedo a los aviones". Esta confesión deja en evidencia la presión y el estrés que viven muchos artistas del género mientras recorren el país para cumplir con sus presentaciones.

Lee también: Carlos Torres reflexiona sobre la muerte de Yeison Jiménez y deja emotivo mensaje

Publicidad

A pesar del pavor que siente, la intérprete argumentó que, curiosamente, se siente con mayor protección en el aire que en las vías terrestres, esto debido a las estadísticas, afirma: "Yo creo que voy más segura en un avión". Según sus palabras, está comprobado científicamente que una persona puede correr más peligro en un carro que en un avión.

Sin embargo, el asombro por la pérdida de un colega tan joven y exitoso dejó una huella profunda en su percepción de la seguridad.

Publicidad

Puedes leer:

  1. Francy y Yeison Jiménez
    Francy comparte para El Klub de La Kalle sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez
    Foto: La Kalle e Instagram de Yeison Jiménez
    Farándula

    “Perdimos a Yeison Jiménez”: Francy relata cómo recibió la noticia del fallecimiento

  2. Francy, cantante de música popular y Yeison Jiménez
    Francy, cantante de música popular y Yeison Jiménez
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Francy recuerda el primer encuentro con Yeison Jiménez: “Es un sueño conocerte”

En medio del dolor por la pérdida de Yeison Jiménez, Francy dejó claro que, aunque el miedo la acompaña en cada viaje, el compromiso con su público sigue firme. Incluso, tras conocer el destino del avión de su amigo, ella cumplió su compromiso en Acevedo, Huila, y allí mismo le dijo a su público: "Ustedes me van a ayudar esta noche a cantar porque realmente me siento muy mal".

Su testimonio expone la realidad de muchos artistas que, a pesar de la incertidumbre y los temores personales, mantienen sus compromisos profesionales, y pone en evidencia que detrás del escenario hay personas que también enfrentan dificultades y emociones propias.

Mira también: Francy revela la última conversación que tuvo con Yeison Jiménez antes de su fallecimiento

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Muertes de famosos

Francy

Accidentes aéreos