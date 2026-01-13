Francy confiesa su mayor miedo tras la muerte de Yeison Jiménez; ¿pavor a volar?

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo sacudió los cimientos de la música popular en Colombia. Francy, una de las figuras más cercanas al artista, recibió la información mientras se encontraba en Garzón, Huila, preparándose para una presentación.

En una entrevista en El Klub de La Kalle, Francy relató cómo vivió esos minutos de angustia, describiendo el golpe emocional que significó recibir la noticia, el impacto de las palabras de su mánager, Rafael Mejía, quedó grabado en su memoria: "Mona perdimos a Yeison Jiménez. Su avión se cayó y él se nos fue". A partir de ese momento, la reflexión sobre la fragilidad de la existencia y los riesgos que corren los músicos en sus constantes traslados se volvió inevitable.

Puedes leer: Francy revela cuáles fueron las últimas palabras que recibió de Yeison Jiménez



La rutina de los cantantes de música popular exige llegar a diferentes rincones del país, por lo que muchas veces el único acceso posible es mediante avionetas pequeñas. Ante la pregunta sobre cómo procesar el miedo tras un evento tan devastador, Francy se mostró vulnerable y sincera.



Ella reveló que su relación con los viajes está marcada por una ansiedad constante, mencionando: "Yo te voy a ser muy honesta, yo soy una mujer muy nerviosa. Mi equipo de trabajo y la gente que anda conmigo saben que yo soy una mujer muy nerviosa".

Este estado de alerta no surge únicamente cuando debe subir a una aeronave. La cantante admitió que el peligro se siente latente en cualquier medio de transporte que implique velocidad o desplazamientos largos.

Al respecto, enfatizó: "Le tengo mucho miedo a la carretera, le tengo mucho miedo a la velocidad y le tengo por supuesto mucho miedo a los aviones". Esta confesión deja en evidencia la presión y el estrés que viven muchos artistas del género mientras recorren el país para cumplir con sus presentaciones.

Lee también: Carlos Torres reflexiona sobre la muerte de Yeison Jiménez y deja emotivo mensaje

Publicidad

A pesar del pavor que siente, la intérprete argumentó que, curiosamente, se siente con mayor protección en el aire que en las vías terrestres, esto debido a las estadísticas, afirma: "Yo creo que voy más segura en un avión". Según sus palabras, está comprobado científicamente que una persona puede correr más peligro en un carro que en un avión.

Sin embargo, el asombro por la pérdida de un colega tan joven y exitoso dejó una huella profunda en su percepción de la seguridad.

Publicidad

En medio del dolor por la pérdida de Yeison Jiménez, Francy dejó claro que, aunque el miedo la acompaña en cada viaje, el compromiso con su público sigue firme. Incluso, tras conocer el destino del avión de su amigo, ella cumplió su compromiso en Acevedo, Huila, y allí mismo le dijo a su público: "Ustedes me van a ayudar esta noche a cantar porque realmente me siento muy mal".

Su testimonio expone la realidad de muchos artistas que, a pesar de la incertidumbre y los temores personales, mantienen sus compromisos profesionales, y pone en evidencia que detrás del escenario hay personas que también enfrentan dificultades y emociones propias.

Mira también: Francy revela la última conversación que tuvo con Yeison Jiménez antes de su fallecimiento