Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
YEISON JIMÉNEZ ALERTÓ DE FALLAS
FUNERAL YEISON JIMÉNEZ
PRECIO DE PEAJES 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Francy revela cuáles fueron las últimas palabras que recibió de Yeison Jiménez

Francy revela cuáles fueron las últimas palabras que recibió de Yeison Jiménez

La cantante de música popular relató para El klub de La Kalle cuáles fueron sus últimas conversaciones y encuentros con Yeison Jiménez, además de los proyectos profesionales y personales pendientes.

Francy y Yeison Jiménez
Francy habla sobre la última vez que habló con Yeison Jiménez
Foto: Instagram de Yeison Jiménez y La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

La cantante de música popular Francy compartió en una entrevista para El Klub de la Kalle cuáles fueron sus últimos recuerdos con Yeison Jiménez y los proyectos que ambos tenían pendientes.

Durante la conversación, respondió a la pregunta sobre la última ocasión en que hablaron y los momentos que guarda en la memoria.

Puedes leer: “Perdimos a Yeison Jiménez”: Francy relata cómo recibió la noticia del fallecimiento

Frente a la pregunta durante la entrevista: “Francy, ¿qué fue lo último que tú hablaste con Yeison? ¿Tuviste la oportunidad de hablar, eso que tú recuerdas?”, la artista indicó que su relación no se basaba en conversaciones frecuentes, pero sí en encuentros significativos. Sobre ello afirmó:

“Mira, yo te voy a decir algo… nosotros no éramos de hablar mucho, pero cuando nos encontrábamos era algo tan bonito, tan especial, ese abrazo, esa palabra siempre de aliento”.

Francy señaló que el último encuentro con el cantante se dio durante los Premios Nuestra Tierra en la ciudad de Bogotá. Recordó que en ese evento Yeison tuvo un gesto que definió como especial. Según sus palabras:

“La última vez que yo me encontré con él fue en los Premios Nuestra Tierra en Bogotá y él tuvo un detalle muy lindo. Él fue y nos abrazó a las tres y nos dijo: ‘Peladas, eso era lo que ustedes tenían que hacer, unirse. Solo unido uno puede salir adelante’. Y dijo: ‘me alegro mucho, están de número uno, las quiero mucho, las felicito’”.

Te puede interesar

  1. Yeison Jiménez
    Organizadores del velorio de Yeison Jiménez alertan por presunta estafa
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Estafa a nombre de Yeison Jiménez: estarían vendiendo boletas para velorio en Movistar

  2. Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio
    Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Virales

    Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio

Además de ese encuentro, Francy mencionó que existían planes profesionales que quedaron inconclusos. Indicó que ambos tenían previsto grabar una canción juntos:

Publicidad

“Este año íbamos a grabar una canción porque ya lo veníamos planeando desde hace mucho tiempo y estábamos como buscando la letra, porque queríamos salir con algo muy bonito”.

Te puede interesar

  1. Alzate confiesa el vacío que dejó Yeison Jiménez en su vida; así se enteró de su partida
    Alzate confiesa el vacío que dejó Yeison Jiménez en su vida; así se enteró de su partida
    Foto: redes sociales de Alzate y de Yeison Jiménez
    Farándula

    Alzate confiesa el vacío que dejó Yeison Jiménez en su vida; así se enteró de su partida

  2. Yeison Jiménez y Jhonny Rivera
    Por medio de redes sociales Jhonny Rivera rinde homenaje a Yeison Jiménez
    Foto: Instagram de Jhonny Rivera
    Farándula

    VIDEO: Jhonny Rivera sorprende con decoración de su bus para despedir a Yeison Jiménez

La cantante también habló sobre un vínculo familiar que se proyectaba para los próximos meses. Expresó que ambos serían compadres:

Publicidad

“Teníamos muchos planes… íbamos a ser compadres porque íbamos a cargar una princesa, la hija de nuestro amigo Andrés Barco, y nosotros íbamos a ser los padrinos. Estábamos organizando todo para bautizar la bebé el 21 de febrero”.

Puedes leer: Francy recuerda el primer encuentro con Yeison Jiménez: “Es un sueño conocerte”

En la entrevista, Francy recordó además que Yeison Jiménez solía invitarla a presentaciones importantes de su carrera. Mencionó sus conciertos en grandes escenarios, como el Movistar Arena y la Arena Cañaveralejo de Cali, resaltando que siempre recibió de él palabras de respeto y apoyo profesional.

Mira también: Francy revela la última conversación que tuvo con Yeison Jiménez antes de su fallecimiento

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Francy

La Kalle

El Klub

Entrevistas

Muertes de famosos