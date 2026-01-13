Francy revela cuáles fueron las últimas palabras que recibió de Yeison Jiménez

La cantante de música popular Francy compartió en una entrevista para El Klub de la Kalle cuáles fueron sus últimos recuerdos con Yeison Jiménez y los proyectos que ambos tenían pendientes.

Durante la conversación, respondió a la pregunta sobre la última ocasión en que hablaron y los momentos que guarda en la memoria.

Frente a la pregunta durante la entrevista: “Francy, ¿qué fue lo último que tú hablaste con Yeison? ¿Tuviste la oportunidad de hablar, eso que tú recuerdas?”, la artista indicó que su relación no se basaba en conversaciones frecuentes, pero sí en encuentros significativos. Sobre ello afirmó:



“Mira, yo te voy a decir algo… nosotros no éramos de hablar mucho, pero cuando nos encontrábamos era algo tan bonito, tan especial, ese abrazo, esa palabra siempre de aliento”.

Francy señaló que el último encuentro con el cantante se dio durante los Premios Nuestra Tierra en la ciudad de Bogotá. Recordó que en ese evento Yeison tuvo un gesto que definió como especial. Según sus palabras:

“La última vez que yo me encontré con él fue en los Premios Nuestra Tierra en Bogotá y él tuvo un detalle muy lindo. Él fue y nos abrazó a las tres y nos dijo: ‘Peladas, eso era lo que ustedes tenían que hacer, unirse. Solo unido uno puede salir adelante’. Y dijo: ‘me alegro mucho, están de número uno, las quiero mucho, las felicito’”.

Además de ese encuentro, Francy mencionó que existían planes profesionales que quedaron inconclusos. Indicó que ambos tenían previsto grabar una canción juntos:

“Este año íbamos a grabar una canción porque ya lo veníamos planeando desde hace mucho tiempo y estábamos como buscando la letra, porque queríamos salir con algo muy bonito”.

La cantante también habló sobre un vínculo familiar que se proyectaba para los próximos meses. Expresó que ambos serían compadres:

“Teníamos muchos planes… íbamos a ser compadres porque íbamos a cargar una princesa, la hija de nuestro amigo Andrés Barco, y nosotros íbamos a ser los padrinos. Estábamos organizando todo para bautizar la bebé el 21 de febrero”.

En la entrevista, Francy recordó además que Yeison Jiménez solía invitarla a presentaciones importantes de su carrera. Mencionó sus conciertos en grandes escenarios, como el Movistar Arena y la Arena Cañaveralejo de Cali, resaltando que siempre recibió de él palabras de respeto y apoyo profesional.

