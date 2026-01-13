Estafa a nombre de Yeison Jiménez: estarían vendiendo boletas para velorio en Movistar

La familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez emitieron un comunicado en el que reiteran que el homenaje público que se realizará en el Movistar Arena de Bogotá es completamente gratuito y no requiere boleta alguna para el ingreso.

El evento está programado para permitir que los seguidores del cantante, quien falleció el 10 de enero en un accidente aéreo, puedan rendirle tributo en un espacio masivo y respetuoso de su legado.

Según el pronunciamiento oficial, no existen entradas autorizadas ni intermediarios encargados de vender supuestos boletos para el homenaje que se llevará a cabo en el recinto. La organización hizo un llamado a la opinión pública para evitar caer en posibles engaños y no compartir datos personales con terceros que aseguren tener acceso a boletas pagadas.



En los últimos días, circularon publicaciones en redes sociales y plataformas de compraventa que aseguran ofrecer boletas para el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, lo que generó confusión entre seguidores y público en general.

Ante esto, el equipo responsable de la agenda del artista desmintió estas ofertas y alertó sobre la posibilidad de estafas relacionadas con la supuesta venta de entradas.

En el comunicado, la organización fue enfática al señalar: "Desde el equipo de Yeison Jiménez informamos a la opinión pública y a los medios de comunicación que el homenaje programado para este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena es TOTALMENTE GRATUITO.

Hemos sido alertados de que personas inescrupulosas están vendiendo supuestos boletos para este homenaje. Esto es falso. No existe venta de entradas ni intermediarios autorizados".

Asimismo, confirmaron los detalles generales del homenaje y reiteraron que la información oficial sobre el ingreso se difundirá únicamente a través de los canales autorizados del artista y su equipo.

Homenaje a Yeison Jiménez en Movistar Arena: fecha, hora y cómo asistir

El homenaje público al cantante Yeison Jiménez fue confirmado para realizarse en el Movistar Arena, un lugar emblemático donde el artista protagonizó momentos importantes de su carrera. La familia extendió la invitación a los seguidores para que, con respeto y solidaridad, asistan a la ceremonia para rendir su tributo.

Además de ser un espacio de despedida, el evento busca reunir a las personas que siguieron la trayectoria del artista y desean expresar su cariño por medio de la música, las palabras y otros gestos de recuerdo.

La mañana de este martes 13 de enero, a través de la cuenta oficial de Instagram del cantante, su familia y equipo informaron que el homenaje en el que los seguidores podrán despedirlo se realizará este miércoles 14 de enero, en un escenario donde Yeison Jiménez se presentó en varias ocasiones, el Movistar Arena.

La organización solicitó seguir los canales oficiales para cualquier actualización sobre los horarios y la logística de ingreso, enfatizando siempre la gratuidad del homenaje.

La comunidad jimenista y otros seguidores expresaron su intención de acompañar el homenaje en el Movistar Arena, aprovechando la oportunidad para despedir al cantante y celebrar su contribución a la música popular colombiana de forma respetuosa y conjunta.

