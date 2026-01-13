Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Se confirma cuándo será el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá; fanáticos pueden ingresar

Se confirma cuándo será el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá; fanáticos pueden ingresar

Tras la trágica partida del ídolo de la música popular en un accidente aéreo, su familia confirma cuándo será el epicentro donde miles de seguidores podrán despedir el legado del artista.

Foto: redes de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

La música popular en Colombia atraviesa uno de sus capítulos más sombríos tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez. El artista, que logró conquistar los corazones de millones con sus letras de superación y despecho, será despedido en un evento en la capital del país.

Luego de que Medicina Legal entregara el cuerpo del cantante a sus familiares el pasado lunes festivo, la expectativa por conocer los detalles de sus honras fúnebres ha crecido exponencialmente entre sus fanáticos, quienes ya han comenzado a manifestar su dolor en las calles de Bogotá con caravanas multitudinarias.

De acuerdo con la información oficial difundida por su equipo de trabajo y su oficina de prensa, el homenaje público se llevará a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.

Este escenario, que fue testigo de los grandes éxitos en la carrera de Jiménez, abrirá sus puertas para que los seguidores puedan rendir tributo a su memoria.

Según las fuentes, los pormenores logísticos y las condiciones de ingreso para este encuentro se darán a conocer detalladamente durante la jornada de este martes 13 de enero a través de los canales de comunicación autorizados del artista.

La familia del cantante ha expresado su profunda gratitud por el "abrazo colectivo" que han recibido desde todos los rincones del país y del exterior.

A través de un comunicado firmado por su representante legal y la oficina de Paola España Comunicaciones, los seres queridos de Jiménez pidieron respeto y comprensión frente a los actos privados y familiares que se están realizando de manera íntima, previo al gran encuentro masivo en el Movistar Arena.

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

El fatídico suceso que apagó la voz del intérprete de "Aventurero" ocurrió el pasado sábado 10 de enero de 2026. Jiménez se desplazaba en una avioneta Piper Navajo desde Paipa, Boyacá, con destino a Marinilla, cuando la aeronave sufrió fallas críticas durante el despegue.

El accidente, que terminó con el choque e incineración del aparato, cobró la vida de seis personas en total: el propio Yeison Jiménez, el capitán Hernando Torres (piloto) y cuatro integrantes clave de su equipo de trabajo: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora.

Las autoridades competentes han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del siniestro. Según las fuentes, el Ministerio de Transporte está trabajando sobre tres líneas de investigación principales:

  1. Evalúa el estado de la pista y las condiciones meteorológicas al momento del despegue.
  2. Analiza el mantenimiento y la integridad estructural de la avioneta.
  3. Revisa la experiencia, licencias y entrenamiento de la tripulación a cargo.

Mientras los expertos analizan los antecedentes operativos del vuelo, el país se alista para un adiós que promete ser tan intenso como la carrera del propio Jiménez.

Colegas del género, como Jessi Uribe y Jhonny Rivera, han compartido su consternación por la noticia, revelando incluso las últimas conversaciones y peticiones que el artista les hizo antes de partir.

Mira también: La historia detrás de las canciones de Yeison Jiménez: así se inspiraba

