La historia de amor entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo; más de 10 años juntos

El pasado sábado 10 de enero de 2026, el cielo de Boyacá fue testigo de una de las noticias más amargas para el folclor colombiano: el fallecimiento de Yeison Jiménez a los 34 años.

El artista, que viajaba hacia Marinilla para cumplir con su público, perdió la vida en un accidente de avioneta entre Paipa y Duitama.

Sin embargo, detrás del eco de sus éxitos como "Aventurero" o "Vete", queda un legado mucho más profundo y personal: una historia de amor con su esposa, Sonia Restrepo, que sobrevivió a los desafíos de la fama y la distancia.



Historia de amor de Yeison jiménez y Sonía Restrepo

A diferencia de otras figuras públicas, Yeison y Sonia optaron por la discreción como escudo para proteger a su familia.



Sonia, una profesional con un perfil académico sólido como contadora pública y especialista en derecho tributario, no solo fue su compañera sentimental, sino el pilar fundamental que sostuvo al artista desde sus días de anonimato hasta la cima del éxito.



La chispa entre ambos no se encendió en una alfombra roja, sino en las fiestas de Pensilvania, Caldas, hace más de diez años.

En aquel entonces, un Yeison de 22 años apenas daba sus primeros pasos en la música, mientras que Sonia, de 18, celebraba con sus amigas el triunfo en un campeonato de fútbol.

Según recordaron en una entrevista para la Revista Vea, el primer encuentro fue un flechazo inmediato, aunque no exento de anécdotas curiosas.

El artista relató en su momento que, para llamar la atención de Sonia, intentó "molestarla" desde un caballo que le habían prestado. Cuando ella le pidió una vuelta, él se negó por temor a que el animal, al no ser suyo, causara un problema.

Ellas son la esposa y las dos hijas de Yeison Jiménez: una familia muy unida, imagen de referencia Foto: imagen tomada de redes sociales

Publicidad

Aunque Sonia se molestó inicialmente, el destino ya estaba trazado: al día siguiente aceptó una invitación a almorzar que daría inicio a una relación de más de diez años.

La consolidación de su amor no fue sencilla. Durante los primeros años, la pareja enfrentó una relación a distancia mientras Yeison recorría emisoras "puerta a puerta" en Bogotá y otras ciudades para promocionar su carrera.

Publicidad

En medio de esa lucha, el cantante le hizo a Sonia tres promesas que se convirtieron en el norte de su unión: que sería su esposa, la madre de sus hijos y que la sacaría profesional. Cumplió cada una de ellas.

Uno de los gestos que más enamoró a Sonia fue la forma en que Yeison acogió a Camila, la hija que ella tuvo a los 16 años. El artista la adoptó como propia desde el primer momento, brindándole un amor y una figura paterna que Sonia siempre destacó como el vínculo más fuerte de su relación.

Con el tiempo, la familia creció con la llegada de Thaliana, hoy de 8 años, y el pequeño Santiago, nacido en junio de 2024, quien fue celebrado por los seguidores como el primer varón de la pareja.

Pese a los momentos de inmensa alegría, la pareja también atravesó valles de dolor, como la pérdida de un bebé años atrás, una experiencia que los unió aún más en su deseo de valorar cada instante juntos.

Aunque Yeison bromeaba con querer una familia de hasta seis hijos, finalmente decidieron centrarse en el bienestar de sus tres pequeños, manteniéndolos alejados del escrutinio mediático para garantizarles una infancia normal.

Mira también: La historia detrás de las canciones de Yeison Jiménez: así se inspiraba