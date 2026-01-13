Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
YEISON JIMÉNEZ ALERTÓ DE FALLAS
FUNERAL YEISON JIMÉNEZ
PRECIO DE PEAJES 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La historia de amor entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo; más de 10 años juntos

La historia de amor entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo; más de 10 años juntos

Tras la partida del 'Aventurero' en un siniestro aéreo, el país no solo llora al ídolo de la música popular, sino que redescubre la faceta de un hombre que, junto a Sonia Restrepo, construyó un refugio de amor.

La historia de amor entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo; más de 10 años juntos
La historia de amor entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo; más de 10 años juntos
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

El pasado sábado 10 de enero de 2026, el cielo de Boyacá fue testigo de una de las noticias más amargas para el folclor colombiano: el fallecimiento de Yeison Jiménez a los 34 años.

El artista, que viajaba hacia Marinilla para cumplir con su público, perdió la vida en un accidente de avioneta entre Paipa y Duitama.

Sin embargo, detrás del eco de sus éxitos como "Aventurero" o "Vete", queda un legado mucho más profundo y personal: una historia de amor con su esposa, Sonia Restrepo, que sobrevivió a los desafíos de la fama y la distancia.

Historia de amor de Yeison jiménez y Sonía Restrepo

A diferencia de otras figuras públicas, Yeison y Sonia optaron por la discreción como escudo para proteger a su familia.

Sonia, una profesional con un perfil académico sólido como contadora pública y especialista en derecho tributario, no solo fue su compañera sentimental, sino el pilar fundamental que sostuvo al artista desde sus días de anonimato hasta la cima del éxito.

La chispa entre ambos no se encendió en una alfombra roja, sino en las fiestas de Pensilvania, Caldas, hace más de diez años.

Te puede interesar

  1. Estás son las empresas que deja Yeison Jiménez; un legado de 16 mil millones
    Estás son las empresas que deja Yeison Jiménez; un legado de 16 mil millones
    Foto: Redes de Yeison Jiménez
    Farándula

    Estás son las empresas que deja Yeison Jiménez; un legado de miles de millones

  2. Funeral de Yeison Jiménez será en el Movistar Arena de Bogotá
    Funeral de Yeison Jiménez será en el Movistar Arena de Bogotá
    Foto: Instagram de Yeison Jiménez
    Farándula

    Detalles de funeral de Yeison Jiménez, será en Bogotá y habrá ingreso al público

  3. Destapan pasado oscuro de avioneta de Yeison Jiménez; ¿líos legales y técnicos?
    Destapan pasado oscuro de avioneta de Yeison Jiménez; ¿líos legales y técnicos?
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    Destapan pasado oscuro de avioneta de Yeison Jiménez; ¿líos legales y técnicos?

En aquel entonces, un Yeison de 22 años apenas daba sus primeros pasos en la música, mientras que Sonia, de 18, celebraba con sus amigas el triunfo en un campeonato de fútbol.

Según recordaron en una entrevista para la Revista Vea, el primer encuentro fue un flechazo inmediato, aunque no exento de anécdotas curiosas.

El artista relató en su momento que, para llamar la atención de Sonia, intentó "molestarla" desde un caballo que le habían prestado. Cuando ella le pidió una vuelta, él se negó por temor a que el animal, al no ser suyo, causara un problema.

Ellas son la esposa y las dos hijas de Yeison Jiménez: una familia muy unida
Ellas son la esposa y las dos hijas de Yeison Jiménez: una familia muy unida, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales

Publicidad

Aunque Sonia se molestó inicialmente, el destino ya estaba trazado: al día siguiente aceptó una invitación a almorzar que daría inicio a una relación de más de diez años.

La consolidación de su amor no fue sencilla. Durante los primeros años, la pareja enfrentó una relación a distancia mientras Yeison recorría emisoras "puerta a puerta" en Bogotá y otras ciudades para promocionar su carrera.

Publicidad

En medio de esa lucha, el cantante le hizo a Sonia tres promesas que se convirtieron en el norte de su unión: que sería su esposa, la madre de sus hijos y que la sacaría profesional. Cumplió cada una de ellas.

Te puede interesar

  1. Revelan significado de código que apareció en tablero del avión donde murió Yeison Jiménez
    Revelan significado de código que apareció en tablero del avión donde murió Yeison Jiménez
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    Revelan significado de código que apareció en tablero del avión donde murió Yeison Jiménez

  2. Alberto Posada llora hablando de diferencias con Yeison Jiménez: “Nunca le deseé la muerte”
    Alberto Posada llora hablando de diferencias con Yeison Jiménez: “Nunca le deseé la muerte”
    Foto: Redes de Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez
    Farándula

    Alberto Posada llora hablando de diferencias con Yeison Jiménez: “Nunca le deseé la muerte”

  3. Jhon Alex Castaño también sufrió accidente en pista donde falleció Yeison Jiménez
    Jhon Alex Castaño también sufrió accidente en pista donde falleció Yeison Jiménez
    Foto: Redes de Jhon Alex Castaño
    Farándula

    Jhon Alex Castaño también sufrió accidente en pista donde falleció Yeison Jiménez

Uno de los gestos que más enamoró a Sonia fue la forma en que Yeison acogió a Camila, la hija que ella tuvo a los 16 años. El artista la adoptó como propia desde el primer momento, brindándole un amor y una figura paterna que Sonia siempre destacó como el vínculo más fuerte de su relación.

Con el tiempo, la familia creció con la llegada de Thaliana, hoy de 8 años, y el pequeño Santiago, nacido en junio de 2024, quien fue celebrado por los seguidores como el primer varón de la pareja.

Pese a los momentos de inmensa alegría, la pareja también atravesó valles de dolor, como la pérdida de un bebé años atrás, una experiencia que los unió aún más en su deseo de valorar cada instante juntos.

Aunque Yeison bromeaba con querer una familia de hasta seis hijos, finalmente decidieron centrarse en el bienestar de sus tres pequeños, manteniéndolos alejados del escrutinio mediático para garantizarles una infancia normal.

Mira también: La historia detrás de las canciones de Yeison Jiménez: así se inspiraba

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Farándula

Chismes de famosos

Accidentes aéreos

Muertes en accidentes