Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
YEISON JIMÉNEZ ALERTÓ DE FALLAS
FUNERAL YEISON JIMÉNEZ
PRECIO DE PEAJES 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Estás son las empresas que deja Yeison Jiménez; un legado de miles de millones

Estás son las empresas que deja Yeison Jiménez; un legado de miles de millones

Su partida revela la magnitud de un holding empresarial diversificado que abarca desde la exportación de miel hasta lujosos hoteles en construcción.

Estás son las empresas que deja Yeison Jiménez; un legado de 16 mil millones
Estás son las empresas que deja Yeison Jiménez; un legado de 16 mil millones
Foto: Redes de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

La noticia que sacudió a Colombia la tarde del pasado sábado 10 de enero de 2026 aún resuena en las montañas de Boyacá. Yeison Jiménez, el artista que personificó el sueño de superación desde sus inicios en la plaza de mercado de Corabastos, falleció a los 34 años cuando la avioneta en la que se desplazaba hacia Marinilla, Antioquia, se precipitó a tierra.

Sin embargo, tras el eco de sus canciones de despecho, queda un sólido imperio económico que el cantante construyó con una astucia empresarial poco común en el mundo del espectáculo.

La aeronave involucrada en el siniestro, una Piper Navajo PA31, no era solo un medio de transporte, sino una pieza más de su patrimonio ligado a sus constantes actividades comerciales.

Las autoridades aeronáuticas y judiciales aún investigan las causas del accidente, mientras el país procesa la pérdida de un hombre que, según sus propias declaraciones en 2025, generaba empleo para cerca de 150 familias a través de sus múltiples compañías.

Te puede interesar

  1. Revelan inquietante apodo que los pilotos tienen para avión donde murió Yeison Jiménez
    Revelan inquietante apodo que los pilotos tienen para avión donde murió Yeison Jiménez
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    Revelan inquietante apodo que los pilotos tienen para avión donde murió Yeison Jiménez

  2. Yeison Jiménez
    Yeison Jiménez
    / FOTO: Compuesta - Tomada de redes
    Nación

    VIDEO de accidente en el que murió Yeison Jiménez captó un grito: "Se acabó la pista"

  3. Aparece testigo clave en muerte de Yeison Jiménez; reveló dato desconocido del accidente
    Aparece testigo clave en muerte de Yeison Jiménez; reveló dato desconocido del accidente
    Foto: Redes de Yeison Jiménez
    Noticias

    Aparece testigo clave en muerte de Yeison Jiménez; reveló dato desconocido del accidente

¿Cuántas empresas tenía Yeison Jiménez?

El corazón financiero del artista latía con fuerza en YJ Company SAS. Esta organización no solo se encargaba de la maquinaria detrás de sus conciertos y eventos masivos, sino que funcionaba como una potente administradora de bienes raíces tanto en suelo colombiano como en el exterior.

La visión de Jiménez no tenía fronteras; para el año 2025, el intérprete ya había consolidado la adquisición de su quinta propiedad en los Estados Unidos, aunque siempre mantuvo la ubicación exacta de estas inversiones bajo estricta reserva.

Sin embargo, su pasión más visible y rentable estaba en el campo. El Criadero La Cumbre, valorado en aproximadamente 16 mil millones de pesos, se posicionó como un referente ineludible en el mundo del paso fino.

Publicidad

Ejemplares de élite como ‘Seductor de milagros’ y ‘Retórica de la Cumbre’ no solo eran el orgullo del cantante en redes sociales, sino campeones premiados que daban fe de la calidad de su gestión ganadera y agrícola.

La diversificación de su cartera de negocios era sorprendente:

Publicidad

  • Sector Hotelero: Al momento de su partida, Jiménez supervisaba la edificación de tres hoteles en puntos estratégicos: Fusagasugá (Cundinamarca), Mariquita (Tolima) y Fúquene (Boyacá).
  • Exportaciones: A través de la marca Miel La Cumbre, producida en los Llanos Orientales, el artista logró cruzar fronteras y posicionar este producto en mercados internacionales.
  • Moda y Estilo: Incursionó con éxito en la industria de la moda con su propia línea de gorras y gafas, utilizando nombres que rendían homenaje a su criadero, como "La piloto del fuerte de La Cumbre".

Te puede interesar

  1. Destapan pasado oscuro de avioneta de Yeison Jiménez; ¿líos legales y técnicos?
    Destapan pasado oscuro de avioneta de Yeison Jiménez; ¿líos legales y técnicos?
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    Destapan pasado oscuro de avioneta de Yeison Jiménez; ¿líos legales y técnicos?

  2. Yeison Jiménez alcanzó a alertar a un amigo antes de morir: “La avioneta estaba fallando”
    Yeison Jiménez alcanzó a alertar a un amigo antes de morir: “La avioneta estaba fallando”
    Foto: Redes de Yeison Jiménez
    Farándula

    Yeison Jiménez alcanzó a alertar a un amigo antes de morir: “La avioneta estaba fallando”

  3. Revelan inquietante apodo que los pilotos tienen para avión donde murió Yeison Jiménez
    Revelan inquietante apodo que los pilotos tienen para avión donde murió Yeison Jiménez
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    Revelan inquietante apodo que los pilotos tienen para avión donde murió Yeison Jiménez

¿Quién fue Yeison Jiménez?

La trayectoria de Yeison Jiménez es un manual de resiliencia. Lo que comenzó con un pequeño bar en Bogotá se transformó con el tiempo en una red de negocios que incluía la compra y venta de vehículos, finca raíz y establecimientos comerciales como La Cumbre en Usaquén, Bogotá.

Este último local, dedicado al café y los licores, era administrado por su hermano Alejandro, demostrando que para Jiménez, los negocios eran un asunto de confianza familiar.

Su faceta como empresario agrícola y ganadero en los Llanos Orientales y su pasado en Corabastos, donde inició sus pasos antes de alcanzar la fama, cierran el círculo de un hombre que nunca olvidó sus raíces pero que siempre miró hacia el futuro financiero.

Hoy, mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en las pesquisas sobre el accidente, el legado de Jiménez trasciende las tarimas. Queda un conglomerado empresarial robusto, una herencia construida con la misma disciplina con la que entonaba sus más grandes éxitos, dejando una huella imborrable en la economía y la cultura de Colombia.

Mira también: La historia detrás de las canciones de Yeison Jiménez: así se inspiraba

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Muertes de famosos

Farándula

Accidentes aéreos