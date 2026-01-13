Estás son las empresas que deja Yeison Jiménez; un legado de miles de millones

La noticia que sacudió a Colombia la tarde del pasado sábado 10 de enero de 2026 aún resuena en las montañas de Boyacá. Yeison Jiménez, el artista que personificó el sueño de superación desde sus inicios en la plaza de mercado de Corabastos, falleció a los 34 años cuando la avioneta en la que se desplazaba hacia Marinilla, Antioquia, se precipitó a tierra.

Sin embargo, tras el eco de sus canciones de despecho, queda un sólido imperio económico que el cantante construyó con una astucia empresarial poco común en el mundo del espectáculo.

La aeronave involucrada en el siniestro, una Piper Navajo PA31, no era solo un medio de transporte, sino una pieza más de su patrimonio ligado a sus constantes actividades comerciales.



Las autoridades aeronáuticas y judiciales aún investigan las causas del accidente, mientras el país procesa la pérdida de un hombre que, según sus propias declaraciones en 2025, generaba empleo para cerca de 150 familias a través de sus múltiples compañías.



¿Cuántas empresas tenía Yeison Jiménez?

El corazón financiero del artista latía con fuerza en YJ Company SAS. Esta organización no solo se encargaba de la maquinaria detrás de sus conciertos y eventos masivos, sino que funcionaba como una potente administradora de bienes raíces tanto en suelo colombiano como en el exterior.

La visión de Jiménez no tenía fronteras; para el año 2025, el intérprete ya había consolidado la adquisición de su quinta propiedad en los Estados Unidos, aunque siempre mantuvo la ubicación exacta de estas inversiones bajo estricta reserva.

Sin embargo, su pasión más visible y rentable estaba en el campo. El Criadero La Cumbre, valorado en aproximadamente 16 mil millones de pesos, se posicionó como un referente ineludible en el mundo del paso fino.

Ejemplares de élite como ‘Seductor de milagros’ y ‘Retórica de la Cumbre’ no solo eran el orgullo del cantante en redes sociales, sino campeones premiados que daban fe de la calidad de su gestión ganadera y agrícola.

La diversificación de su cartera de negocios era sorprendente:

Al momento de su partida, Jiménez supervisaba la edificación de tres hoteles en puntos estratégicos: Fusagasugá (Cundinamarca), Mariquita (Tolima) y Fúquene (Boyacá). Exportaciones: A través de la marca Miel La Cumbre, producida en los Llanos Orientales, el artista logró cruzar fronteras y posicionar este producto en mercados internacionales.

A través de la marca Miel La Cumbre, producida en los Llanos Orientales, el artista logró cruzar fronteras y posicionar este producto en mercados internacionales. Moda y Estilo: Incursionó con éxito en la industria de la moda con su propia línea de gorras y gafas, utilizando nombres que rendían homenaje a su criadero, como "La piloto del fuerte de La Cumbre".

¿Quién fue Yeison Jiménez?

La trayectoria de Yeison Jiménez es un manual de resiliencia. Lo que comenzó con un pequeño bar en Bogotá se transformó con el tiempo en una red de negocios que incluía la compra y venta de vehículos, finca raíz y establecimientos comerciales como La Cumbre en Usaquén, Bogotá.

Este último local, dedicado al café y los licores, era administrado por su hermano Alejandro, demostrando que para Jiménez, los negocios eran un asunto de confianza familiar.

Su faceta como empresario agrícola y ganadero en los Llanos Orientales y su pasado en Corabastos, donde inició sus pasos antes de alcanzar la fama, cierran el círculo de un hombre que nunca olvidó sus raíces pero que siempre miró hacia el futuro financiero.

Hoy, mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en las pesquisas sobre el accidente, el legado de Jiménez trasciende las tarimas. Queda un conglomerado empresarial robusto, una herencia construida con la misma disciplina con la que entonaba sus más grandes éxitos, dejando una huella imborrable en la economía y la cultura de Colombia.

