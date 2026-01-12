Yeison Jiménez alcanzó a alertar a un amigo antes de morir: “La avioneta estaba fallando”

Mientras el país se prepara para despedir al ídolo Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, un testimonio clave de Esteban López Botero, conocido como el "Pollo López", ha encendido las alarmas sobre el estado real de la aeronave con matrícula N325FA minutos antes del siniestro.

López, una figura reconocida en las redes sociales de Medellín y amigo íntimo del artista, compartió el contenido de su última charla con Jiménez.

“Qué falla parcero y justo anoche hablamos para vernos y nos dijiste que la avioneta estaba fallando”, escribió López en un mensaje que rápidamente se volvió viral, confirmando que Yeison era plenamente consciente de que algo no andaba bien con su transporte personal antes de despegar desde Paipa.



La advertencia de Jiménez a su amigo no fue una simple sospecha; estaba respaldada por evidencias técnicas que hoy están bajo la lupa de la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte.

Un video grabado por el fotógrafo del equipo, Weisman Mora, minutos antes del decolaje, reveló el mensaje “BAD PRB” (Bad Probe) en el panel de instrumentos.

Expertos aeronáuticos explican que este código indica una falla en la sonda que mide la Temperatura Interna de la Turbina (ITT), un parámetro vital para que el piloto pueda calcular la densidad de altitud y la velocidad necesaria para elevarse en las complejas condiciones geográficas de Boyacá.

Esta falla técnica se tradujo en una lucha desesperada por mantenerse en el aire. Testigos presenciales como Maximiliano Panqueba y Euris Mier, quienes se encontraban cerca del aeródromo Juan José Rondón, relataron que el motor de la aeronave presentó un comportamiento errático.

“Se le apagó el motor por este lado, luego volvió a encender, más adelante se le volvió a apagar y ya después cayó”, relató Panqueba.

La falta de aire en los motores, combinada con el peso y la altitud de 2,500 metros sobre el nivel del mar, habría llevado a la aeronave a un estado de “stall” o pérdida de sustentación, impidiendo que ganara la altura necesaria tras despegar.

La precariedad del equipo no era un secreto en el gremio. Varios pilotos profesionales habían apodado a ese modelo de avión como el “Renault 4” de la aviación o el “navajo para abajo”, debido a su tecnología obsoleta en comparación con aeronaves modernas.

Incluso se reveló que amigos cercanos le habían sugerido al artista que invirtiera en una máquina más segura: “A él se le recomendó cambiar de avión, métele platica”, señalaron fuentes del sector.

