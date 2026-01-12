Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
ACCIDENTE SEBASTIÁN AYALA
ÚLTIMAS IMÁGENES DE YEISON JIMÉNEZ
PICO Y PLACA
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yeison Jiménez alcanzó a alertar a un amigo antes de morir: “La avioneta estaba fallando”

Yeison Jiménez alcanzó a alertar a un amigo antes de morir: “La avioneta estaba fallando”

A medida que las cenizas se enfrían en los potreros de Boyacá, emerge una revelación escalofriante que cambia el rumbo de la investigación sobre la muerte de Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez alcanzó a alertar a un amigo antes de morir: “La avioneta estaba fallando”
Yeison Jiménez alcanzó a alertar a un amigo antes de morir: “La avioneta estaba fallando”
Foto: Redes de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 12 de ene, 2026

Mientras el país se prepara para despedir al ídolo Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, un testimonio clave de Esteban López Botero, conocido como el "Pollo López", ha encendido las alarmas sobre el estado real de la aeronave con matrícula N325FA minutos antes del siniestro.

López, una figura reconocida en las redes sociales de Medellín y amigo íntimo del artista, compartió el contenido de su última charla con Jiménez.

“Qué falla parcero y justo anoche hablamos para vernos y nos dijiste que la avioneta estaba fallando”, escribió López en un mensaje que rápidamente se volvió viral, confirmando que Yeison era plenamente consciente de que algo no andaba bien con su transporte personal antes de despegar desde Paipa.

Te puede interesar

  1. Experto habla sobre sueños premonitorios de Yeison Jiménez: "Desprendiendo de su cuerpo"
    Experto habla sobre sueños premonitorios de Yeison Jiménez
    Foto: Redes de Yeison Jiménez
    Farándula

    Experto habla sobre sueños premonitorios de Yeison Jiménez: "Desprendiendo de su cuerpo"

  2. Revelan inquietante apodo que los pilotos tienen para avión donde murió Yeison Jiménez
    Revelan inquietante apodo que los pilotos tienen para avión donde murió Yeison Jiménez
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    Revelan inquietante apodo que los pilotos tienen para avión donde murió Yeison Jiménez

  3. Yeison Jiménez
    Yeison Jiménez
    / FOTO: Compuesta - Tomada de redes
    Nación

    VIDEO de accidente en el que murió Yeison Jiménez captó un grito: "Se acabó la pista"

La advertencia de Jiménez a su amigo no fue una simple sospecha; estaba respaldada por evidencias técnicas que hoy están bajo la lupa de la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte.

Un video grabado por el fotógrafo del equipo, Weisman Mora, minutos antes del decolaje, reveló el mensaje “BAD PRB” (Bad Probe) en el panel de instrumentos.

Publicidad

Expertos aeronáuticos explican que este código indica una falla en la sonda que mide la Temperatura Interna de la Turbina (ITT), un parámetro vital para que el piloto pueda calcular la densidad de altitud y la velocidad necesaria para elevarse en las complejas condiciones geográficas de Boyacá.

Esta falla técnica se tradujo en una lucha desesperada por mantenerse en el aire. Testigos presenciales como Maximiliano Panqueba y Euris Mier, quienes se encontraban cerca del aeródromo Juan José Rondón, relataron que el motor de la aeronave presentó un comportamiento errático.

Publicidad

“Se le apagó el motor por este lado, luego volvió a encender, más adelante se le volvió a apagar y ya después cayó”, relató Panqueba.

Te puede interesar

  1. Yeison Jiménez: edad, fecha de nacimiento y de dónde era el cantante colombiano
    Yeison Jiménez: edad, fecha de nacimiento y de dónde era el cantante colombiano
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Yeison Jiménez: edad, fecha de nacimiento y de dónde era el cantante colombiano

  2. VIDEO: Así fue la llegada de los restos de Yeison Jiménez a Medicina Legal
    Así fue la llegada de los restos de Yeison Jiménez a Medicina Legal
    Foto: Instagram de Yeison Jiménez
    Farándula

    VIDEO: Así fue la llegada de los restos de Yeison Jiménez a Medicina Legal

  3. Luis Alfonso se priva intentando homenajear a Yeison Jiménez; no pudo cantar
    Luis Alfonso se priva intentando homenajear a Yeison Jiménez; no pudo cantar
    Foto: Redes de Yeison Jiménez y Luis Alfonso
    Farándula

    Luis Alfonso se priva intentando homenajear a Yeison Jiménez; no pudo cantar

La falta de aire en los motores, combinada con el peso y la altitud de 2,500 metros sobre el nivel del mar, habría llevado a la aeronave a un estado de “stall” o pérdida de sustentación, impidiendo que ganara la altura necesaria tras despegar.

La precariedad del equipo no era un secreto en el gremio. Varios pilotos profesionales habían apodado a ese modelo de avión como el “Renault 4” de la aviación o el “navajo para abajo”, debido a su tecnología obsoleta en comparación con aeronaves modernas.

Incluso se reveló que amigos cercanos le habían sugerido al artista que invirtiera en una máquina más segura: “A él se le recomendó cambiar de avión, métele platica”, señalaron fuentes del sector.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Muertes en accidentes

Muertes de famosos

Noticias