Salen a la luz la última publicación de Alejo Little: ¿se estaba despidiendo?

El mundo del contenido digital colombiano se encuentra de luto tras el fallecimiento de David Alejandro Peláez Marín, conocido como Alejo Little a sus 33 años, el reconocido influencer, diseñador gráfico y conferencista de Medellín dejó un vacío a todos sus seguidores.

Alejo Little no solo fue una figura viral en TikTok, sino también fue un ejemplo de perseverancia frente a la adversidad, este nació el 10 de febrero de 1993, vivió con displasia ósea, una condición genética que afectó el desarrollo de sus huesos y limitó su estatura a aproximadamente 90 centímetros.

Pese a eso, los médicos pronosticaron una corta expectativa de vida al nacer, Lttle desafió los diagnósticos y construyó una carrera multifacética, al punto que se destacó como diseñador gráfico y llegó a trabajar en la gestión de cuentas digitales para artistas de la talla de Karol G.

De igual forma, su carisma lo llevó a acumular cerca de 300,000 seguidores en Instagram y una comunidad sólida en TikTok y YouTube, donde combinaba el humor con reflexiones profundas sobre su vida cotidiana. Además, fue un ferviente activista contra el acoso escolar bajo el lema: “Bullying sin medida es amarse sin medida”.

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¿Cuál fue el último mensaje de Alejo Little?

Una vez se confirmó su fallecimiento, se conoció que la última publicación de Alejo Little, fue realizada el pasado 10 de febrero con motivo de su cumpleaños número 33. Tanto es así que en un post muy emocional, el influencer expresó el difícil momento emocional que atravesaba.

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"Pensé que mi cumpleaños #33 iba a ser distinto pero no… Solo pido a la vida poder volver a ser yo, a volver a encontrarle sentido a mis días y que mi mente esté sanamente para seguir ayudando sin importar de mi soledad...", mencionó con preocupación, mientras se podía observar a este en un hospital recibiendo respiración mediante oxígeno.

En dicho mensaje, también agradeció a su "escasa red de apoyo", la cual describió como la ideal y la que lo estaba "salvando" en sus días más oscuros, palabras que se encuentran resonando en sus seguidores.

La noticia de su deceso fue confirmada por amigos cercanos y colegas del medio el 13 de marzo de 2026, hasta el momento no se ha informado de manera oficial la causa de su muerte. No obstante, sus seguidores habían manifestado preocupación en meses recientes, ya que en varias transmisiones en vivo se le observó utilizando oxígeno mientras interactuaba con su audiencia.