Revelan inquietante apodo que los pilotos tienen para avión donde murió Yeison Jiménez

La tarde del sábado 10 de enero de 2026, el cielo de Boyacá fue testigo del último vuelo de una leyenda. La avioneta de matrícula N325FA, que transportaba al ídolo de la música popular Yeison Jiménez y a cinco integrantes de su equipo, se precipitó a tierra apenas minutos después de despegar del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa.

Sin embargo, mientras las autoridades de la Aeronáutica Civil intentan descifrar qué falló entre los hierros retorcidos e incinerados, un secreto a voces entre la comunidad de pilotos profesionales ha comenzado a circular: el tipo de aeronave en la que viajaba el artista era considerada una pieza de museo con un historial de apodos sombríos.

Según revelaciones de medios como Olímpica, que consultó a pilotos profesionales tras la tragedia, el modelo Piper Navajo no gozaba de la mejor reputación en términos de modernidad operativa.



Para los expertos, volar en este tipo de máquinas era comparable a conducir un Renault 4 en la era de los vehículos de alta gama. "A ese tipo de avión le tienen un apodo feo, le dicen 'navajo para abajo'", reveló uno de los periodistas, citando el consenso entre los aviadores.

La comparación con el icónico automóvil francés no es un elogio a su durabilidad, sino una crítica a su antigüedad y falta de sistemas de seguridad de última generación.

De hecho, se conoció que personas cercanas al entorno de la aviación le habían sugerido al intérprete de "El mejor caballo" que invirtiera en una aeronave más moderna y segura.

Esta advertencia cobra hoy un tinte lamentable, considerando que la avioneta finalmente terminó envuelta en llamas tras un despegue fallido en el que no logró ganar la altura necesaria.

El siniestro, que ocurrió alrededor de las 4:30 p. m. a una milla de la cabecera de la pista, ha abierto varias líneas de investigación por parte del Ministerio de Transporte.

Una de las hipótesis más fuertes gira en torno al fenómeno conocido como "stall" o pérdida de sustentación. Expertos como el capitán "Callsign Booster" explican que esto ocurre cuando el ángulo del ala respecto al aire es demasiado alto, provocando que la aeronave pierda la fuerza que la mantiene a flote.

A esto se suma el misterio del código "BAD PRB" (Bad Probe o sonda defectuosa), una alerta que apareció en el tablero de instrumentos minutos antes del despegue y que fue captada en video por Weisman Mora, el fotógrafo del artista que también falleció en el accidente.

Según ingenieros aeronáuticos, este mensaje indicaba una falla en la sonda que mide la temperatura interna del motor (ITT), un parámetro crítico que, al ser ignorado, pudo llevar al motor a trabajar fuera de sus límites térmicos en la densa atmósfera de Boyacá.