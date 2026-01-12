Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
ACCIDENTE SEBASTIÁN AYALA
ÚLTIMAS IMÁGENES DE YEISON JIMÉNEZ
PICO Y PLACA
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Revelan inquietante apodo que los pilotos tienen para avión donde murió Yeison Jiménez

Revelan inquietante apodo que los pilotos tienen para avión donde murió Yeison Jiménez

Expertos en aviación comparaban la aeronave Piper Navajo PA-31 con un antiguo carro debido a su tecnología obsoleta.

Revelan inquietante apodo que los pilotos tienen para avión donde murió Yeison Jiménez
Revelan inquietante apodo que los pilotos tienen para avión donde murió Yeison Jiménez
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 12 de ene, 2026

La tarde del sábado 10 de enero de 2026, el cielo de Boyacá fue testigo del último vuelo de una leyenda. La avioneta de matrícula N325FA, que transportaba al ídolo de la música popular Yeison Jiménez y a cinco integrantes de su equipo, se precipitó a tierra apenas minutos después de despegar del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa.

Sin embargo, mientras las autoridades de la Aeronáutica Civil intentan descifrar qué falló entre los hierros retorcidos e incinerados, un secreto a voces entre la comunidad de pilotos profesionales ha comenzado a circular: el tipo de aeronave en la que viajaba el artista era considerada una pieza de museo con un historial de apodos sombríos.

Según revelaciones de medios como Olímpica, que consultó a pilotos profesionales tras la tragedia, el modelo Piper Navajo no gozaba de la mejor reputación en términos de modernidad operativa.

Te puede interesar

  1. Yeison Jiménez
    Yeison Jiménez
    / FOTO: Compuesta - Tomada de redes
    Nación

    VIDEO de accidente en el que murió Yeison Jiménez captó un grito: "Se acabó la pista"

  2. Aparece testigo clave en muerte de Yeison Jiménez; reveló dato desconocido del accidente
    Aparece testigo clave en muerte de Yeison Jiménez; reveló dato desconocido del accidente
    Foto: Redes de Yeison Jiménez
    Noticias

    Aparece testigo clave en muerte de Yeison Jiménez; reveló dato desconocido del accidente

  3. El favor que Yeison Jiménez le pidió a Jessi Uribe antes de morir
    El favor que Yeison Jiménez le pidió a Jessi Uribe antes de morir
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    El favor que Yeison Jiménez le pidió a Jessi Uribe antes de morir: “Yo ya no alcanzo”

Para los expertos, volar en este tipo de máquinas era comparable a conducir un Renault 4 en la era de los vehículos de alta gama. "A ese tipo de avión le tienen un apodo feo, le dicen 'navajo para abajo'", reveló uno de los periodistas, citando el consenso entre los aviadores.

La comparación con el icónico automóvil francés no es un elogio a su durabilidad, sino una crítica a su antigüedad y falta de sistemas de seguridad de última generación.

De hecho, se conoció que personas cercanas al entorno de la aviación le habían sugerido al intérprete de "El mejor caballo" que invirtiera en una aeronave más moderna y segura.

Publicidad

Esta advertencia cobra hoy un tinte lamentable, considerando que la avioneta finalmente terminó envuelta en llamas tras un despegue fallido en el que no logró ganar la altura necesaria.

El siniestro, que ocurrió alrededor de las 4:30 p. m. a una milla de la cabecera de la pista, ha abierto varias líneas de investigación por parte del Ministerio de Transporte.

Te puede interesar

  1. Luis Alfonso se priva intentando homenajear a Yeison Jiménez; no pudo cantar
    Luis Alfonso se priva intentando homenajear a Yeison Jiménez; no pudo cantar
    Foto: Redes de Yeison Jiménez y Luis Alfonso
    Farándula

    Luis Alfonso se priva intentando homenajear a Yeison Jiménez; no pudo cantar

  2. Cámara de seguridad capta ultimas imágenes de Yeison Jiménez antes de perder la vida
    Cámara de seguridad capta ultimas imágenes de Yeison Jiménez antes de perder la vida
    Foto: Redes sociales y captura de El Tiempo
    Farándula

    Cámara de seguridad capta ultimas imágenes de Yeison Jiménez antes de perder la vida

  3. Se accidentó cantante Sebastián Ayala en vías de Santander, tras muerte de Yeison Jiménez
    Se accidentó cantante Sebastián Ayala en vías de Santander, tras muerte de Yeison Jiménez
    Foto: Redes de Sebastián Ayala
    Farándula

    Se accidentó cantante Sebastián Ayala en vías de Santander, tras muerte de Yeison Jiménez

Publicidad

Una de las hipótesis más fuertes gira en torno al fenómeno conocido como "stall" o pérdida de sustentación. Expertos como el capitán "Callsign Booster" explican que esto ocurre cuando el ángulo del ala respecto al aire es demasiado alto, provocando que la aeronave pierda la fuerza que la mantiene a flote.

A esto se suma el misterio del código "BAD PRB" (Bad Probe o sonda defectuosa), una alerta que apareció en el tablero de instrumentos minutos antes del despegue y que fue captada en video por Weisman Mora, el fotógrafo del artista que también falleció en el accidente.

Según ingenieros aeronáuticos, este mensaje indicaba una falla en la sonda que mide la temperatura interna del motor (ITT), un parámetro crítico que, al ser ignorado, pudo llevar al motor a trabajar fuera de sus límites térmicos en la densa atmósfera de Boyacá.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Muertes en accidentes

Accidentes aéreos

Farándula