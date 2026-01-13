Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
YEISON JIMÉNEZ ALERTÓ DE FALLAS
FUNERAL YEISON JIMÉNEZ
PRECIO DE PEAJES 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Sale a la luz la última foto de Yeison Jiménez antes de subirse al avión: sonriente

Sale a la luz la última foto de Yeison Jiménez antes de subirse al avión: sonriente

La imagen se viralizó en redes sociales poco tiempo después del fallecimiento del artista en un accidente aéreo y conmovió a sus seguidores.

La última foto de Yeison Jiménez fue en un local
Sale a la luz la última foto de Yeison Jiménez antes de subirse al avión: sonriente, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

El accidente aéreo que se registró en Paipa, Boyacá este sábado 10 de enero y dejó el fallecimiento de Yeison Jiménez y otras 5 personas. Ante esta noticia, las redes sociales comenzaron a compartir varias fotos del artista en varios homenajes. Sin embargo, se conoció la última foto que hubo del artista.

El Tiempo Jiménez llegó a un local de quesos, horas antes de abordar el vuelo para ir a su siguiente presentación, tanto es así que este llegó acompañado por tres de sus músicos," type="text/html"> Yeison se acercó al mostrador para preguntar con curiosidad: "¿Cuál es el mejor queso campesino?".

Por lo cual, los testigos del lugar, entre ellos una joven empleada que atendió al grupo, relataron con asombro la humildad del artista. Al punto que comentó que Jiménez no solo compró productos típicos boyacenses, sino que se tomó el tiempo para degustar queso con bocadillo y acceder amablemente a fotografiarse con la gente que se acercaba a él.

Te puede interesar

  1. Mensaje de Corabastos a Yeison Jiménez
    Así fue el mensaje de despedida de Corabastos a Yeison Jiménez: “Dignidad del mercado”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Así fue el mensaje de despedida de Corabastos a Yeison Jiménez: “Dignidad del mercado”

  2. Aparece el posible fantasma de Yeison Jiménez
    ¿Real o IA? Captan extraña imagen en el lugar del accidente de Yeison Jiménez, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    ¿Real o IA? Captan extraña imagen en el lugar del accidente de Yeison Jiménez

¿Cuál fue la última fotografía de Yeison Jiménez?

Horas después del accidente, en redes sociales apareció una fotografía en la que se puede ver al artista junto a dos jóvenes dentro de un local. En la imagen, él posa sin inconvenientes, mientras las dos mujeres sonríen; el cantante viste una gorra y un buso blanco.

Puedes leer: Sale a la luz imágenes aéreas del lugar donde murió Yeison Jiménez; el escenario final

En donde los testigos muestran y elogian la sencillez, nobleza y amabilidad de Jiménez, tanto por ingresar personalmente a la panadería como por acceder, sin ningún problema, a tomarse una fotografía con las trabajadoras.

Publicidad

Después se conoció un video grabado a dentro de la aeronave, donde este se mostraba feliz, compartiendo un agradable momento con los demás ocupantes, tanto es así que se puede ver al artista junto a Jefferson Osorio, su booking manager, mientras el cantante intentaba darle una bebida a su compañero.

Posteriormente, al llegar al aeropuerto de Paipa la avioneta, de matrícula N325FA, en la que se transportaba tuvo un accidente. La aeronave se habría desplomado poco después de despegar y, el siniestro, cobró la vida de sus seis ocupantes: el piloto capitán Fernando Torres Rojas y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Waisman Mora.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Estás son las empresas que deja Yeison Jiménez; un legado de 16 mil millones
    Estás son las empresas que deja Yeison Jiménez; un legado de 16 mil millones
    Foto: Redes de Yeison Jiménez
    Farándula

    Estás son las empresas que deja Yeison Jiménez; un legado de miles de millones

  2. Funeral de Yeison Jiménez será en el Movistar Arena de Bogotá
    Funeral de Yeison Jiménez será en el Movistar Arena de Bogotá
    Foto: Instagram de Yeison Jiménez
    Farándula

    Detalles de funeral de Yeison Jiménez, será en Bogotá y habrá ingreso al público

Por lo cual, se confirmó por parte de la familia y el equipo del artista que este 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá se realizará la despedida del músico, donde además la familia agradeció el apoyó que han recibido los últimos días por parte de los seguidores y los medios de comunicación.

Mira también: Colombia llora el fallecimiento de Yeison Jiménez tras su lamentable partida

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Muertes de famosos

Muertes en accidentes

Redes sociales