Farándula  / ¿Real o IA? Captan extraña imagen en el lugar del accidente de Yeison Jiménez

¿Real o IA? Captan extraña imagen en el lugar del accidente de Yeison Jiménez

Se filtraron unas imágenes en las que, según usuarios de redes sociales, se observaría un supuesto fantasma del cantante.

Aparece el posible fantasma de Yeison Jiménez
¿Real o IA? Captan extraña imagen en el lugar del accidente de Yeison Jiménez, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido este sábado 10 de enero, generó conmoción en todo el país, no solo entre sus seguidores y fanáticos, sino también en la opinión pública, debido al legado que el artista construyó a lo largo de su carrera.

Recordemos que el artista tuvo una presentación en Málaga, Santander, el viernes 9 de enero y después llegó a Paipa, Boyacá con el fin de emprender un vuelo hasta Medellín para llegar a Marinilla, en donde tenía una presentación como por parte de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre.

Puedes leer: Sale a la luz imágenes aéreas del lugar donde murió Yeison Jiménez; el escenario final

Tanto es así que sobre las 4:09, la avioneta en la que iba el cantante junto a otros cinco integrantes de su equipo colapsó y se consumió en llamas. Según las autoridades determinaron que la aeronave voló durante 3 o 5 minutos y al caer, rebotó y con ese segundo impacto, se fracturó la parte trasera.

Una vez se presentó esta noticia, se conocieron entrevistas con testimonios de Yeison Jiménez en el que pudo anticipar este fatal momento, al punto que confesó que en tres ocasiones diferentes había soñado con que perdía la vida en un accidente aéreo.

Al punto que reveló que en uno de sus sueños se salvó, pero en otros sí había chocado 15 días antes del nacimiento de su hijo menor. Lo que aumentó el mayor asombró por lo ocurrido con el artista.

¿Cuál es la posible imagen que apareció en el lugar del fallecimiento de Yeison Jiménez?

Mediante las redes sociales están comenzando a circular imágenes en el que según algunos internautas aseguran que “se ve el fantasma de Yeison Jiménez”, en el humo provocado por la aeronave en la que falleció el artista, lo que generó muchos comentarios sobre esto.

Por lo cual, al ver la imagen con detalles dicen que no se ve nada, pero otros tantos dicen que sí se alcanza a ver una figura en dos momentos diferentes. “¡Si claramente se ve una cara Esto no es algo sobrenatural,ni premonición, no es misticismo ni peligroso!, “Acaban de descubrir la pareidolia”, entre otros mensajes que se pueden apreciar en la publicación.

Mientras las redes siguen especulando con estas posibles imágenes, se conoció por parte del equipo de comunicaciones de Yeison confirmó que el homenaje público se llevará a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá y a lo largo de la jornada se confirmará el horario y logística.

La familia del cantante ha expresado su profunda gratitud por el "abrazo colectivo" que han recibido desde todos los rincones del país y del exterior, tras la partida del artista.

Mira también: Colombia llora el fallecimiento de Yeison Jiménez tras su lamentable partida

Relacionados

Yeison Jiménez

Muertes en accidentes

Cantantes de musica popular