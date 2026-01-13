Publicidad

Alzate confiesa el vacío que dejó Yeison Jiménez en su vida; así se enteró de su partida

Alzate confiesa el vacío que dejó Yeison Jiménez en su vida; así se enteró de su partida

Más allá de la amistad, Alzate destaca la competitividad feroz y el liderazgo de Yeison como el motor que impulsaba a todo el género popular hacia la excelencia.

Foto: redes sociales de Alzate y de Yeison Jiménez

Por: Luisa Fernanda Bejarano

Actualizado: 13 de ene, 2026
Alzate confiesa el vacío que dejó Yeison Jiménez en su vida; así se enteró de su partida
Foto: redes sociales de Alzate y de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

Para Alzate, la pérdida de Yeison Jiménez no es solo la desaparición de un "hermano de vida", sino el fin de una era de competitividad sana que elevó los estándares de la música popular en Colombia.

En una entrevista cargada de emoción en El Klub de La Kalle, el intérprete de "Maldita Traición" explicó qué es lo que más le hará falta de su colega y cómo su presencia obligaba a todos los demás artistas a no bajar la guardia.

Lo que Alzate más extrañará de Yeison no es solo su compañía, sino su capacidad para ser un referente que "estresaba" a los demás artistas en el buen sentido de la palabra.

"Voy a extrañar demasiado escucharlo triunfar por todos lados y literalmente tener a alguien que lo está estresando a uno a levantararse todos los días a continuar", confesó Alzate.

Yeison era visto como un líder joven pero feroz, cuya manera de pensar y éxito masivo dejaba un hueco imposible de llenar.

Formó parte de un grupo histórico denominado "Las Cuatro Razones para tomar", junto a Alzate, Paola Jara y John Alex Castaño, quienes fueron responsables de llevar el género popular a portadas de revistas y medios donde antes la música de cantina no tenía entrada.

Su partida deja al género sin su competidor más fuerte y sin el motor que impulsaba a sus colegas a superarse diariamente.

La relación entre ambos quedó sellada para siempre en la canción "Mi Venganza". Alzate recordó cómo Yeison se "enamoró" del tema durante una convivencia en pandemia.

Aunque originalmente Alzate planeaba lanzarla solo, la insistencia y pasión de Yeison —quien bromeaba con "manipularlo o secuestrarlo" para estar en la canción— lo llevó a convertirla en un dúo.

Hoy, esa canción es uno de los legados más importantes para ambos, siendo el segundo tema más escuchado en la carrera de Yeison y el número uno para Alzate.

Para Alzate, este éxito simboliza la unión y el apoyo mutuo que caracterizaba su relación. Ahora, el compromiso de los que quedan, según el artista, es honrar ese legado y mantener vivo el nombre de quien ya es considerado una leyenda de la música popular.

Mira también: Alzate revela cómo se enteró del fallecimiento de Yeison Jiménez y el duro momento que vivió

