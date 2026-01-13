Publicidad

VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
YEISON JIMÉNEZ ALERTÓ DE FALLAS
FUNERAL YEISON JIMÉNEZ
PRECIO DE PEAJES 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Alzate revela los planes truncados de Yeison Jiménez antes de morir: "Estaba afectando"

Alzate revela los planes truncados de Yeison Jiménez antes de morir: "Estaba afectando"

Detrás del éxito arrollador y las giras interminables, el artista buscaba un refugio en Medellín para proteger la salud de su hijo y dedicar tiempo de calidad a sus seres queridos.

Alzate revela los planes truncados de Yeison Jiménez: "bajarle al acelerador"
Alzate revela los planes truncados de Yeison Jiménez: "bajarle al acelerador"
Foto: Redes sociales de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

La muerte de Yeison Jiménez no solo interrumpió una carrera en su cúspide, sino también un plan de vida que buscaba la paz sobre el aplauso.

En una revelación conmovedora, su amigo cercano Alzate confesó, en El klub de La Kalle, que Yeison estaba en un proceso de cambio profundo, con el firme deseo de reducir su ritmo de trabajo para enfocarse en su bienestar y el de su familia.

Uno de los proyectos más importantes de Yeison era mudarse a Medellín, específicamente al oriente antioqueño. Esta decisión no era un capricho estético, sino una necesidad familiar: el frío de Bogotá estaba afectando la salud de su hijo pequeño.

Alzate relató que estaba tratando de convencerlo de dar el paso final para trasladarse a una zona con mejor clima y mayor calidad de vida.

"Tenía un anhelo muy grande de darle calidad de vida a su esposa y a sus hijas", comentó Alzate. Este deseo de "bajarle al acelerador" es lo que más duele a sus allegados, pues el accidente ocurrió justo cuando el artista había decidido que su familia debía estar por encima de su carrera.

Irónicamente, el avión que se convirtió en su escenario final fue adquirido originalmente para poder estar más cerca de ellos, permitiéndole regresar a casa después de cada show para almorzar o dormir con sus hijas, evitando los cierres de carreteras o las esperas de los vuelos comerciales.

Yeison Jiménez se encontraba en lo que Alzate describe como un punto de "éxito excesivo". Tras la pandemia, su carrera se disparó hasta convertirlo en el referente más importante del género popular.

Sin embargo, ese mismo éxito traía consigo una presión constante y un agotamiento que el artista ya quería mitigar.

La tragedia se vuelve aún más profunda al entender que Yeison ya no buscaba más fama, sino más tiempo. Quería dejar de ser el artista que llenaba estadios para ser el padre que estaba presente en casa.

Su muerte en el "mejor momento de su carrera" deja un legado de música, pero también la sombra de un sueño familiar que se quedó a medio camino entre Bogotá y su anhelada Medellín.

Mira también: Alzate revela cómo se enteró del fallecimiento de Yeison Jiménez y el duro momento que vivió

