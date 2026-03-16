Nequi deja de funcionar en fecha clave de marzo; no se podrá hacer pagos

Si eres de los que no da un paso sin revisar el saldo en el celular, saca tu agenda digital porque Nequi tiene una cita importante que te incumbe.

La plataforma ha confirmado que el próximo lunes 23 de marzo de 2026 se tomará un respiro técnico.

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No se trata de un error inesperado ni de un susto de última hora; es una actualización tecnológica planeada con lupa para poner la casa en orden y aplicar mejoras internas que solo pueden hacerse con el sistema en reposo.



¿Cuándo estará en mantenimiento Nequi en marzo?

La jornada de mantenimiento está programada para ocurrir en la madrugada, específicamente entre las 3:00 a. m. y las 5:00 a. m. del lunes 23 de marzo.

Durante este intervalo de 120 minutos, la aplicación entrará en un estado de pausa total. Esto significa que no podrás entrar a la app, enviar dinero a tus amigos, pagar servicios, realizar recargas ni consultar cuánto te queda en el "colchón".

La compañía eligió este horario tras analizar sus datos internos, detectando que es el momento de menor flujo de movimientos, buscando así que el impacto para los usuarios que usan la herramienta a diario sea el mínimo posible.

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¿Por qué estará en mantenimiento Nequi?

Nequi no solo está ajustando tuercas para que la app cargue más rápido. Estas labores son fundamentales para fortalecer la infraestructura que soporta millones de transacciones digitales en todo el país.

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Una vez el reloj marque las 5:01 a. m., y siempre que el proceso técnico finalice según lo previsto, todos los servicios volverán a la normalidad, permitiendo a los clientes retomar sus actividades financieras habituales sin contratiempos.

Este mantenimiento de marzo es apenas una pieza de un rompecabezas mucho más grande que se armará a finales de 2026.

La plataforma está en pleno proceso de separación estructural de Bancolombia. Según los planes revelados, entre el tercer y cuarto trimestre de ese año, Nequi dejará de estar vinculada legalmente a dicho banco para operar como una entidad financiera totalmente independiente, bajo la figura de compañía de financiamiento con personería propia.

Aunque para el usuario común esto suene a un cambio radical, la realidad es que tu "plata" estará en el mismo lugar.

La desvinculación busca que Nequi tenga más libertad para crear productos propios y ampliar su oferta digital, pero tus cuentas, saldos y la forma en que usas la app no sufrirán cambios negativos; todo seguirá funcionando bajo la vigilancia de las autoridades financieras.

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Para que no te tome por sorpresa el mantenimiento, lo más inteligente es anticiparse.

Si tienes que pagar una factura que vence ese día o necesitas enviar dinero temprano, intenta hacerlo antes de las 3:00 a. m. o espera a que pase el mantenimiento después de las 5:00 a. m.

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Recuerda que funciones como los préstamos de hasta $500.000 o los movimientos de bajo monto también estarán pausados durante ese rato.

Este tipo de jornadas de "renovación tecnológica" son el precio a pagar para mantener una billetera digital segura y eficiente.