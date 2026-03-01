Publicidad

Nequi regalará plata en cada semana de marzo: estos son los códigos que debes buscar

Nequi regalará plata en cada semana de marzo: estos son los códigos que debes buscar

Nequi premiará a 110 usuarios cada semana con dinero directo en su cuenta. Descubre cómo encontrar los códigos y regístrate antes del 5 de abril de 2026.

Campaña 1, 2, 3, Por la plata de Nequi.jpg
Campaña 1, 2, 3, Por la plata de Nequi.
Foto: Nequi
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

En medio del auge de las billeteras digitales en Colombia, Nequi vuelve a captar la atención de sus millones de usuarios con una iniciativa que promete dinero directo al bolsillo.

La plataforma anunció el lanzamiento de la campaña “1, 2, 3, Por la plata”, una dinámica que entregará $20.000 pesos colombianos a 110 personas cada semana. ¿La condición? Estar muy atentos a sus redes sociales y seguir unos sencillos pasos.

La actividad estará vigente entre el 2 de febrero y el 5 de abril de 2026, fecha límite para participar. Durante ese periodo, la aplicación publicará códigos semanales que los usuarios deberán encontrar, registrar y validar correctamente para poder recibir el premio.

¿Cómo participar en la campaña de Nequi?

La mecánica es simple, pero requiere rapidez. Según informó Nequi, cada semana se publicarán códigos en sus redes sociales oficiales: Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp. Además, algunos códigos también podrán aparecer en lugares públicos previamente anunciados a través de sus canales oficiales.

Para participar debes seguir estos pasos:

1️⃣ Encontrar el código publicado en redes sociales o en un punto físico anunciado.
2️⃣ Ingresar al formulario oficial: https://www.nequi.com.co/123-por-la-plata y registrar el código junto con tus datos personales.
3️⃣ Seguir la cuenta oficial de Nequi en la red social donde viste el código.

Los primeros 110 usuarios que completen correctamente el registro cada semana recibirán un abono de $20.000 COP directamente en su disponible. Es importante tener en cuenta que solo se considerarán válidos los registros completos y verificados.

Nequi: condiciones clave para ganar

Uno de los aspectos más llamativos es que los usuarios podrán ganar más de una vez, siempre y cuando participen en semanas diferentes con códigos distintos. Es decir, cada semana representa una nueva oportunidad.

Sin embargo, la plataforma fue enfática en algunas restricciones: no se aceptarán registros con información falsa, códigos repetidos o intentos de participación sin seguir la cuenta oficial correspondiente. La transparencia y el cumplimiento de las reglas serán determinantes para que el premio llegue efectivamente al ganador.

La campaña “1, 2, 3, Por la plata” no solo busca premiar la fidelidad de los usuarios, sino también fortalecer la interacción digital y mantener activa la comunidad en redes sociales. Con esta estrategia, Nequi combina entretenimiento, expectativa y beneficio económico en una dinámica que ya genera conversación.

Así que si eres usuario activo de la aplicación, abre bien los ojos, revisa sus redes oficiales y prepárate para participar. Tal como lo anuncia la campaña, solo necesitas estar atento y listo para decir: ¡1, 2, 3, por la plata con Nequi!

