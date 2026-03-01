A cinco meses del fallecimiento de B King, su madre toma drástica decisión

El pasado mes de septiembre se presentó el fallecimiento de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King junto a Regio Clown en México, por lo cual, en manera de tributo después de cinco meses de su partida, la familia del cantante colombiano tomó la decisión de rendirle un tributo para siempre.

Dicha decisión fue iniciativa de Adriana Salazar, madre del artista, quien sorprendió a sus seguidores al revelar que junto con Stefanía Agudelo, hermana del cantante, ambas decidieron inmortalizar la memoria del joven en su propia piel.

Por lo cual, esta decisión fue la hicieron oficial por medio de las redes sociales, donde mostraron el proceso de sus nuevos tatuajes. Así mismo, escogieron un diseño cargado en simbolismo; el cual consiste en la icónica frase del artista “vida eterna”, acompañada por la fecha de su nacimiento, el 28 de febrero de 1994.



Adriana eligió su pecho para portar el mensaje cerca de su corazón hasta el fin de sus días, mientras que Stefanía optó por grabárselo en una de sus costillas. "Lo llevamos en la piel, pero siempre ha vivido en el corazón. El amor es eterno, vida eterna 02-28-94", manifestó la hermana del cantante, subrayando que, aunque ahora el homenaje es físico, el recuerdo de B King estará presente.

¿Qué pasó con el caso de B King?

Recordemos que la decisión de la familia llega en un momento de gran sensibilidad, tras cumplirse cinco meses de los trágicos eventos ocurridos en territorio mexicano. B King fue hallado sin vida el 22 de septiembre de 2025, una semana después de que se reportara su desaparición ante las autoridades de dicho país.

El hallazgo del cuerpo se produjo a la orilla de una carretera en México, donde fue encontrado al interior de costales blancos, los restos del artista fueron repatriados a Colombia, donde recibió el último adiós por parte de sus seres queridos y su comunidad de fanáticos.

Actualmente, los restos de B King se encuentran en un cementerio de Medellín, ciudad donde su madre suele visitarlo con frecuencia. Estos momentos de reflexión y duelo han sido registrados periódicamente en sus plataformas digitales, permitiendo que sus seguidores acompañen el proceso de sanación de la familia.

