Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VALOR DE HORA DE TRABAJO 2026
SANCIÓN A GUSTAVO PETRO
SUBSIDIO PARA MUJERES EMBARAZADAS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / A cinco meses del fallecimiento de B King, su madre toma drástica decisión

A cinco meses del fallecimiento de B King, su madre toma drástica decisión

Adriana Salazar genera sorpresa en redes sociales tras cinco meses de la muerte del cantante de música urbana en México.

Hermana y mamá de B King
A cinco meses del fallecimiento de B King, su madre toma drástica decisión
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

El pasado mes de septiembre se presentó el fallecimiento de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King junto a Regio Clown en México, por lo cual, en manera de tributo después de cinco meses de su partida, la familia del cantante colombiano tomó la decisión de rendirle un tributo para siempre.

Dicha decisión fue iniciativa de Adriana Salazar, madre del artista, quien sorprendió a sus seguidores al revelar que junto con Stefanía Agudelo, hermana del cantante, ambas decidieron inmortalizar la memoria del joven en su propia piel.

Puedes leer: Hermana de B King comparte inesperado hallazgo en la tumba del cantante: ¿una señal?

Por lo cual, esta decisión fue la hicieron oficial por medio de las redes sociales, donde mostraron el proceso de sus nuevos tatuajes. Así mismo, escogieron un diseño cargado en simbolismo; el cual consiste en la icónica frase del artista “vida eterna”, acompañada por la fecha de su nacimiento, el 28 de febrero de 1994.

Te puede interesar

  1. Mamá de B King se refiere a la relación con Marcela Reyes
    Mamá de B King lanza pulla a Marcela Reyes sobre su hijo: “No respetó su memoria”
    Foto. foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Mamá de B King lanza pulla a Marcela Reyes sobre su hijo: “No respetó su memoria”

  2. Marcela Reyes haba sobre polémica de su vida personal
    Marcela Reyes enfatiza en su rol como creadora de contenido y pide respeto sobre su vida privada
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Marcela Reyes aclara rumores sobre su vida privada tras visita conyugal

Adriana eligió su pecho para portar el mensaje cerca de su corazón hasta el fin de sus días, mientras que Stefanía optó por grabárselo en una de sus costillas. "Lo llevamos en la piel, pero siempre ha vivido en el corazón. El amor es eterno, vida eterna 02-28-94", manifestó la hermana del cantante, subrayando que, aunque ahora el homenaje es físico, el recuerdo de B King estará presente.

¿Qué pasó con el caso de B King?

Recordemos que la decisión de la familia llega en un momento de gran sensibilidad, tras cumplirse cinco meses de los trágicos eventos ocurridos en territorio mexicano. B King fue hallado sin vida el 22 de septiembre de 2025, una semana después de que se reportara su desaparición ante las autoridades de dicho país.

Publicidad

Puedes leer: La caída de El Comandante y 15 capturados; el plan para acabar con B King y Regio Clown

El hallazgo del cuerpo se produjo a la orilla de una carretera en México, donde fue encontrado al interior de costales blancos, los restos del artista fueron repatriados a Colombia, donde recibió el último adiós por parte de sus seres queridos y su comunidad de fanáticos.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Caso B King y Regio Clown: Cae presunto autor intelectual del crimen, alias el ‘Comandante'
    Caso B King y Regio Clown
    Foto: Redes de B King y Regio Clown
    Judiciales

    Capturan a señalado de planear muerte de B King y Regio Clown; es alias el ‘Comandante'

  2. Hermana de B King comparte emotivo mensaje sobre el cantante: "Hay días de días"
    Hermana de B King comparte emotivo mensaje sobre el cantante: "Hay días de días"
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @stefania_agudeloo y @ Bkingoficial
    Noticias

    Hermana de B King comparte emotivo mensaje sobre el cantante: "Hay días de días"

Actualmente, los restos de B King se encuentran en un cementerio de Medellín, ciudad donde su madre suele visitarlo con frecuencia. Estos momentos de reflexión y duelo han sido registrados periódicamente en sus plataformas digitales, permitiendo que sus seguidores acompañen el proceso de sanación de la familia.

Mira también: Identificados los responsables del crimen de B King y Regio Clown, ¿habrá justicia?

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

B-King

Regio Clown

Muertes extrañas