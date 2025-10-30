Hermana de B King comparte emotivo mensaje sobre el cantante: "Hay días de días"

B King sigue siendo noticia, tras un mes de encontrar su cuerpo en México junto al del también colombiano Regio Clown. En esta ocasión se debe a que su hermana, Stefanía Agudelo, por medio de sus redes sociales compartió un emotivo mensaje, sobre cómo se siente tras un mes de la partida del artista.

La hermana de B King aprovechó el mensaje para invitar a sus seguidores a no desaprovechar el tiempo con sus seres queridos, además de poder disfrutarlos cada día de su existencia, debido a que confesó que extraña al artista.

En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, Stefanía Agudelo compartió una fotografía de su computador en la que se reflejaba uno de los primeros videoclips musicales de su difunto hermano, en el que ella participó como modelo, además expresó sus sentimientos sobre está situación.

“Hay días de días en este proceso. Siempre apoyé a mi hermano en su sueño de ser cantante. Abraces a sus hermanos, díganle cuánto los aman siempre”, mencionó. De igual forma, resaltó que siempre apoyó los planes del artista, además expresó el sentimiento de vacío que tiene en estos momentos.

Mensaje de Adriana Salazar, mamá de B King

Junto al mensaje de Stefanía Agudelo, Adriana Salazar, mamá de B King, conmovió a sus seguidores al contar que a veces siente los susurros de su hijo, recordando que siga con su vida tranquila. Además, confesó que aún guarda algunas de sus prendas y una cadena de él.

“No lavé solo como una ropa que olía a él y la tengo encima de la cama, no he sido capaz de salir de ella”, destacó la mamá de B King. De igual forma, mencionó que cuando se sienta capaz regalara los objetos de su hijo a las personas cercanas, sin embargo, destacó que una cadena de San Miguel Arcángel no se la quita.

Sumado a esto, explicó la mamá del artista aseguró que mantiene toda su fe en que pronto saldrán a la luz las pruebas y los responsables de lo sucedido, con la esperanza de poder encontrar algo de paz, esto tras conocer la verdad sobre la partida de su hijo y saber los motivos que llevaron a su deceso.

