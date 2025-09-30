Así fue la trampa que le pusieron a B King y Regio Clown para matarlos; ¿vendían tusi?

Una nueva hipótesis sobre el crimen de los cantantes colombianos B King y Regio Clown apareció en las últimas horas, donde se menciona la posible relación del estupefaciente llamado tusi, el cual se comercializa en mercados ilegales. Todo surge desde la supuesta reunión de los artistas con el sujeto conocido como El Comandante.

La versión más reciente fue dada por el periodista mexicano Carlos Jiménez, quien, mencionó que por esta supuesta reunión con este nuevo sujeto fue la trampa para cometer el crimen contra B King y Regio Clown, debido a que supuestamente los colombianos estaban supuestamente relacionados con la venta de tusi.

“Las indagatorias de la Fiscalía de México revelan que el homicidio de los colombianos Jorge Herrera y Bayron Sánchez apunta a una venganza por venta de “tu-ci-bi”. La cita con “el comandante” fue el gancho para matarlos.”, mencionó el periodista sobre el crimen de B King y Regio Clown.

TODO APUNTA al TRÁFICO de 2CB… y LAS FIESTAS

Las indagatorias de @FiscaliaEdomex revelan q el homicidio de los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez apunta a una venganza por venta de “tu-ci-bi”.

La cita con “el comandante” fue el gancho para matarlos



¿Quién es ‘El Comandante’, relacionado con el caso de B King y Regio Clown?

Durante la investigación de las autoridades de México encontraron mensajes de WhatsApp que Regio Clown envió a su pareja minutos antes de desaparecer. En esto, mencionó una reunión que tenía con un sujeto apodado ‘El Comandante’ , acompañado de una persona con nombre Mariano. Sin embargo, el colombiano advirtió que no confiaba en ellos, pero tiene que hacer negocios.

Carlos Jiménez comentó que la identidad de ‘El Comandante’, sería una persona llamada Cristofer, que presuntamente trabaja para el Gobierno y frecuenta ambientes nocturnos en zonas exclusivas como Polanco. Ante esto, comentó que este habría sido el contacto con los músicos para realizar estos negocios con B King y Regio Clown.

Sumado a esto, comentó que el día que los artistas desaparecieron, al parecer iban a una fiesta con mujeres y presuntos miembros de una banda delincuencial que vende tusi en discotecas de este país.

Recordemos que el tusi, es conocido como 'cocaína rosa', la cual es una droga sintética de diseño que se comercializa en forma de polvo rosado; su composición es altamente variable e incluye sustancias como ketamina, MDMA, metanfetaminas, anfetaminas, opioides, benzodiacepinas y cafeína, y su consumó esta muy asociado en las fiestas y los ambientes nocturnos.

Cabe destacar que a esta hipótesis se suma la investigación a Angie Miller, actriz venezolana, quien estuvo con los músicos días antes de su desaparición. Pese a que fue detenida, fue liberada después debido a la falta de pruebas contra ella.

