Filtran foto de cuerpos que serían de B King y Regio Clown, ¿por partes?

El caso de los artistas colombianos B King y Regio Clown mantiene en alerta tanto a Colombia como a México. Lo que comenzó como una desaparición reportada en Ciudad de México terminó este lunes con la confirmación de que ambos fueron encontrados muertos en el Estado de México.

Se trata de Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, conocido artísticamente como B-King, y de Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años, quien era popular en la escena nocturna bajo el nombre de Regio Clown. Ambos habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre, cuando salieron de un gimnasio en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La desaparición de los artistas llevó a que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitiera fichas oficiales con sus fotografías y características. Familiares, amigos y seguidores también difundieron la información en redes sociales, mientras se multiplicaban las preguntas sobre lo ocurrido.

La Fiscalía del Estado de México fue la encargada de confirmar este lunes que los cuerpos fueron localizados en esa región. La institución explicó que, tras un cruce de información con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se logró identificar que los perfiles coincidían con los de Sánchez y Herrera. El hallazgo, según lo informado, se había producido desde el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, pero solo hasta ahora fue confirmado a sus familias.

Los parientes de B King participaron en la diligencia oficial de reconocimiento realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, donde finalmente se corroboró su identidad.

En un comunicado, la Fiscalía explicó que se adelantaron entrevistas, revisiones de cámaras y demás pruebas que permitieron establecer que el último rastro de los artistas los ubicaba en el Estado de México. A partir de allí, comenzó un trabajo coordinado entre entidades de ambos estados para esclarecer el caso.

Aunque en medios mexicanos circula información extraoficial sobre las condiciones en que fueron encontrados los cuerpos, las autoridades no han confirmado esos detalles. Lo que sí se ratificó es que el proceso continúa en curso y que se esperan nuevos reportes oficiales en los próximos días.

Imágenes filtradas en redes sociales de B King y Regio Clown

En medio de la conmoción, en redes sociales comenzaron a circular imágenes que serían de los dos artistas tras el hallazgo en México. Por respeto a las víctimas y sus familias, dichas imágenes no se comparten en este espacio, aunque han generado fuerte impacto entre los usuarios que las han visto.

Las primeras versiones no oficiales señalan que los artistas habrían sido desmembrados, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades. La Fiscalía del Estado de México pidió prudencia frente a la información que circula en redes sociales y aseguró que solo los dictámenes forenses permitirán establecer con certeza lo ocurrido.