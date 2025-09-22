Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: JESSI URIBE INFIEL
ENCUENTRAN SIN VIDA A B KING
BABA VANGA PREDICCIÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Él era B King, cantante colombiano encontrado sin vida en México junto a Regio Clown

Él era B King, cantante colombiano encontrado sin vida en México junto a Regio Clown

El artista había logrado consolidarse como una figura emergente en la música urbana, pasando de las calles de Medellín a los escenarios internacionales.