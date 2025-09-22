Él era B King, cantante colombiano encontrado sin vida en México junto a Regio Clown

La escena musical urbana de Colombia está de luto tras la confirmación de la muerte de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King.

El cantante fue hallado sin vida en el Estado de México, junto a su colega Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, después de que ambos fueran reportados como desaparecidos.

Puedes leer: Sale a la luz lo último que hizo B King antes de su desaparición, ¿posible pista?



¿Quién era el joven artista B King?

Bayron Sánchez Salazar tenía 31 años de edad. Aunque su carrera floreció a miles de kilómetros de su lugar de nacimiento, el artista era oriundo del departamento de Santander, Colombia. Desde muy joven, se radicó y creció en Medellín, ciudad donde comenzó a forjar su camino dentro del género urbano.



B-King se perfiló como un intérprete clave en el reguetón colombiano. Debutó en 2016 y su estilo distintivo le permitió ganarse un espacio notable en la escena nacional, consolidándose en los últimos años como una figura en ascenso.

B King, cantante Foto: Instagram de B King

Su discografía incluye temas conocidos que sumaron miles de reproducciones y lo catapultaron fuera de las fronteras colombianas. Entre sus sencillos más destacados se encuentran Qué rico besarnos, Me necesitas, Made in Cali, así como Muévete Latina, Diosa, y Como Yo, este último estrenado a finales de agosto.

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Marcela Reyes se pronuncia tras señalamientos en desaparición de B King: "Tuvimos errores"

Publicidad

No obstante, el interés mediático que rodeó a B-King no se limitó únicamente a su repertorio musical. Una parte significativa de su visibilidad se debió a su vida personal, específicamente al vínculo sentimental que mantuvo con la DJ Marcela Reyes. La pareja, que solía presumir su relación en redes sociales, estuvo junta por cerca de nueve años.

Marcela Reyes, conocida como la "reina de la guaracha", confirmó la separación de Bayron a finales de 2024, señalando que la ruptura fue un proceso difícil y doloroso para ella.

Publicidad

Por su parte, B-King compartió en febrero de 2025 que la separación era algo inevitable, pues ya no se sentía "a gusto" en la relación, confesando que se sintió "superagobiado" en los meses previos al quiebre.

El viaje a México representaba un paso crucial en su carrera. B-King había llegado recientemente al país con una agenda de conciertos definida, buscando mostrar su proyecto en el mercado internacional.

Apenas un día antes de que se perdiera el rastro, el 15 de septiembre de 2025, el artista compartió su última interacción pública con sus seguidores a través de redes sociales. En ese mensaje, agradeció efusivamente al público mexicano por su apoyo, reflejando su alegría por la respuesta obtenida en su reciente presentación en la capital.

Fue a partir del 16 de septiembre de 2025 que se reportó la pérdida de contacto con Bayron Sánchez. Según información, él y Regio Clown habían sido vistos por última vez ese día en la concurrida colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. La versión más difundida señala que habían mencionado que asistirían a un gimnasio, pero después de ese momento, no se supo nada más de ellos.

La preocupación generada por su desaparición, especialmente debido a su reconocida trayectoria en ascenso y a la petición pública de ayuda de su exesposa Marcela Reyes, escaló hasta la esfera política, motivando un llamado del presidente Gustavo Petro a las autoridades mexicanas para intensificar su búsqueda.

Lamentablemente, la Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de los cuerpos, y actualmente trabaja en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para esclarecer las circunstancias de los hechos.