Él es Regio Clown, reconocido cantante que desapareció junto a B King

La desaparición de B King capturó la atención mediática en Colombia y México, pero el misterio se profundiza con la confirmación de una segunda persona que se esfumó simultáneamente: Regio Clown.

Este individuo no solo comparte el fatídico destino con B-King, sino que también jugó un rol crucial en el viaje del artista, ya que fue Regio quien extendió la invitación a participar en el evento que los llevó a Ciudad de México.

Según las declaraciones de Juan Camilo, mánager de B King, en la entrevista concedida a El Klub de La Kalle, la fe en que ambos regresen sanos y salvos es alta, y el equipo de trabajo está moviendo todas las fichas para que esta no sea una historia más de impunidad en la región.



“Yo tengo mucha fe de que B King y Regio van a regresar con nosotros y van a regresar sanos y salvo con la ayuda que nos presta el gobierno nacional y el gobierno mexicano”, afirmó Camilo.

El contexto de la desaparición es sombrío, pues ocurre en un entorno donde, tanto en México como en Colombia, la desaparición de personas a menudo queda impune, una realidad que el equipo de trabajo de B King está decidido a desafiar al hacer que este caso se convierta en "algo de estado".

Para lograr esto, están etiquetando tanto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como a la presidenta Claudia (refiriéndose a la jefa de gobierno de la Ciudad de México o figura relevante), buscando la intervención directa de ambas naciones.

La última vez que se les vio juntos, ambos artistas estaban realizando actividades cotidianas y de acondicionamiento físico. El mánager detalló incluso cómo estaban vestidos, información vital para cualquier testigo en Ciudad de México que pueda colaborar con la investigación.

Regio Clown vestía una camisilla blanca y unas gafas blancas con lente amarillo. B King, por su parte, llevaba ropa deportiva, una camisilla negra, una sudadera negra y su característica cadena, la misma que aparece en sus videos musicales. El mánager confirmó que los videos que circulan en redes, donde se les ve haciendo ejercicio en el Smartfit, coinciden con la última vestimenta conocida de ambos.

La angustia no recae solo sobre la familia de B King —su mamá, su papá y sus seres queridos esperan respuestas—sino también sobre el círculo cercano de Regio Clown. De hecho, fue una de las amigas de Regio quien contactó a Camilo para informarle que personas de la supuesta "fiscalía" lo estaban buscando.

Aunque el mánager no puede abundar en detalles de seguridad para no afectar la investigación, la preocupación es latente.



¿Quién es Regio Clown, cantante y amigo de B King?

Regio Clown es el nombre artístico de Jorge Luis Herrera Lemos, un artista colombiano cuya desaparición en México desató una ola de reacciones diplomáticas y mantiene en vilo a sus seguidores.

Herrera Lemos tiene 35 años de edad y es originario del Valle del Cauca. Profesional y artísticamente, se le conoce como DJ y productor musical. En su cuenta de Instagram, él se describía como un artista que logra mezclar la “energía cruda” en su trabajo, buscando generar experiencias sensoriales que considera únicas.

Regio Clown viajó a México para participar en presentaciones musicales. Días antes de su desaparición, él y B-King (Bayron Sánchez Salazar) compartieron escenario en el evento Sin Censura Independence Day, llevado a cabo en el club ElectroLab, en Insurgentes Sur.

Desde el 16 de septiembre, no se conoce el paradero de Herrera Lemos. La última vez que se le vio fue al salir rumbo a un gimnasio en la zona de Polanco. Debido a la gravedad del caso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó directamente el apoyo del gobierno mexicano para la localización de los músicos.

