Nueva modalidad de estafa con pago de SOAT 2026 circula en canales digitales; así operan

El inicio de un nuevo año suele traer consigo la renovación de documentos obligatorios para los propietarios de vehículos en Colombia. Sin embargo, este 2026 ha llegado con una advertencia contundente de las autoridades: el SOAT no se negocia ni tiene rebajas promocionales.

A pesar de esto, la Asociación Colombiana de Informática, Sistemas y Tecnologías Afines (ACIS) reporta que el phishing ya representa el 74% de los ciberataques en el país, convirtiéndose en el arma preferida para estafar a quienes buscan cumplir con este requisito legal.

¿Cómo operan las redes de estafa de pago del SOAT?

Las modalidades de fraude han evolucionado para ser casi imperceptibles al ojo desprevenido. Los delincuentes utilizan el llamado Bulk Phishing, que consiste en el envío masivo de correos electrónicos suplantando la identidad de aseguradoras de confianza.



Estos mensajes suelen incluir enlaces que redirigen a los usuarios a sitios web cuya estética es prácticamente idéntica a las plataformas originales, con el fin de capturar datos personales y financieros sin levantar sospechas.



Una de las señales de alerta más críticas, según la Secretaría Distrital de Seguridad, es el ofrecimiento de supuestos descuentos de entre el 30% y el 50% en el valor de la póliza a través de canales no oficiales como WhatsApp o redes sociales.

Las autoridades son enfáticas: las tarifas del SOAT están reguladas por ley y dependen de factores técnicos como el cilindraje y el modelo del vehículo, por lo que cualquier oferta "demasiado buena para ser cierta" es, con total seguridad, una estafa.

Además del robo de dinero, estas redes criminales suelen solicitar pagos mediante transferencias a cuentas personales o enlaces de recaudo no autorizados.

Al caer en estos fraudes, el conductor no solo pierde su dinero, sino que queda desprotegido ante la ley, circulando con un documento falso o inexistente.

Tarifas oficiales y el simulador de la Superfinanciera

Para combatir la desinformación, la Superintendencia Financiera ha recordado que el valor del SOAT para 2026 se ajustó bajo dos parámetros principales.

Primero, las categorías con rango diferencial por riesgo (como motos y transporte público) tuvieron un incremento del 5,17%, basado en la variación de la Unidad de Valor Tributario (UVT), fijada en $52.374 pesos por la DIAN.

Para el resto de los vehículos, el alza fue de apenas un 0,38% tras una revisión técnica del sistema.

Para evitar engaños, los ciudadanos pueden acceder al #SimuladorTarifasSOAT en el sitio web oficial de la Superfinanciera (https://www.superfinanciera.gov.co/). El proceso es sencillo y garantiza transparencia:

Ingresar al enlace oficial de la entidad. Seleccionar la categoría del vehículo (moto, carro particular, taxi, etc.). Digitar el modelo exacto que aparece en la tarjeta de propiedad.

De acuerdo con las tarifas autorizadas para este año, un ciclomotor debe pagar $124.100, mientras que un vehículo familiar de menos de 1.500 c.c. y con menos de 10 años de antigüedad tiene una tarifa de $447.300.

Conocer estos valores reales es la mejor defensa contra los estafadores que intentan cobrar de más o prometer ahorros inexistentes.

¿Qué pasa si no pago el SOAT?

Circular sin el SOAT vigente no solo es un riesgo para la vida, sino un golpe severo a las finanzas personales. La multa por esta infracción equivale a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

A esto se deben sumar los costos de inmovilización del vehículo, grúa y días de parqueo.

Más allá de lo económico, es vital recordar que este seguro garantiza la atención médica inmediata a víctimas de accidentes, cubriendo gastos hospitalarios, quirúrgicos y de rehabilitación.

Aunque la siniestralidad general bajó un 4,9% recientemente, la severidad de los accidentes ha aumentado, costando hoy atender a una víctima un promedio de $2,8 millones de pesos.