Nequi cambia reglas en 2026: nuevo requisito para proteger el bolsillo de usuarios

El panorama de las finanzas digitales en Colombia experimenta una transformación profunda al inicio de este 2026. Nequi, la plataforma que ha liderado la inclusión financiera en el país con más de 26 millones de personas registradas, se prepara para implementar cambios estructurales en sus condiciones de manejo.

Este movimiento no es casualidad; la aplicación alcanzó un hito histórico al reportar sus primeras ganancias operativas durante el tercer trimestre de 2025, consolidando un modelo de negocio que ahora debe adaptarse a las nuevas realidades tributarias del país.

Para los usuarios, tanto particulares como los más de 3,5 millones de emprendedores que gestionan sus negocios a través de la app, entender estas nuevas reglas es vital para evitar costos adicionales.



La base de toda esta reestructuración es el nuevo valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que para 2026 ha sido fijada por la DIAN en $52.374.



¿Nequi tendrá 4x1.000 y la UVT en 2026?

El ajuste en la UVT dispara automáticamente nuevos techos para el Gravamen de Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como el 4x1.000. La normativa es clara: los beneficios y obligaciones fiscales dependen directamente de si el usuario posee un depósito de bajo monto o una cuenta de ahorros formalizada.

Si utilizas Nequi en su modalidad básica (bajo monto), debe tener presente que existe un límite de dinero que puede entrar y salir de su cuenta mensualmente.

Para 2026, este techo se ha fijado en $11.024.727. Si tus movimientos superan esta cifra, la plataforma restringirá la recepción de más fondos hasta que realice el proceso de conversión a una cuenta de ahorros.

En cuanto al impuesto del 4x1.000, los usuarios de estas cuentas básicas podrán mover hasta $3.404.310 al mes de forma exenta.

Una vez que el usuario retire, envíe o pague una suma superior a ese monto, el impuesto comenzará a aplicarse de forma automática sobre el excedente, sin posibilidad de modificar esta condición bajo esta modalidad de cuenta.

Ventajas y exigencias de la cuenta de ahorros de Nequi

Para quienes manejan flujos de caja más elevados, la conversión a una cuenta de ahorros es la opción estratégica. Bajo esta figura, el tope de exención del 4x1.000 se eleva significativamente, permitiendo transacciones de hasta $18.330.900 mensuales sin pagar el tributo, siempre y cuando la cuenta sea marcada explícitamente como exenta ante la entidad.

Es fundamental recordar que, por ley, un ciudadano colombiano solo puede tener una cuenta bancaria exenta de este gravamen en todo el sistema financiero.

Aspectos clave para la declaración de renta La DIAN mantiene una vigilancia estrecha sobre estas billeteras digitales.

Todos los movimientos realizados, ya sea mediante pagos con código QR o transferencias directas, son reportados y computan para determinar si un ciudadano está obligado a declarar renta al final del ejercicio fiscal.

¿Cómo actualizar la cuenta de Nequi?

Nequi ha habilitado canales digitales para que los usuarios gestionen la transición de tus cuentas. El proceso para eliminar los límites de bajo monto y pasar a una cuenta de ahorros puede realizarse desde la sección de "Ayuda" en su portal web o mediante su línea de atención telefónica.

Una vez completado el trámite, la plataforma suele notificar la confirmación en un plazo máximo de cuatro días hábiles.

Este ajuste en las reglas del juego busca no solo cumplir con el Decreto 2642 de 2022, sino también ofrecer una estructura más robusta ante las fallas tecnológicas que la aplicación ha reconocido y que planea mitigar con esta transformación operativa para 2026.

