¿Nequi cerrará en 2026? La empresa revela la verdad a sus clientes

En los últimos días, una ola de incertidumbre recorrió los chats de WhatsApp y los muros de redes sociales en Colombia. Un mensaje alarmante, cargado de una supuesta oficialidad, aseguraba que Nequi dejaría de funcionar definitivamente el 1 de enero de 2026.

El texto instaba a los usuarios a retirar sus ahorros de inmediato, vinculando las recientes fallas técnicas de la aplicación con un inminente cierre definitivo. Sin embargo, la realidad es diametralmente opuesta: Nequi no se va.

La compañía salió al paso para desmentir categóricamente estas versiones, calificándolas como una comunicación fraudulenta que nunca fue emitida por sus canales oficiales.



Según explicó la entidad, el mensaje que circuló con fecha del 6 de diciembre de 2025 es totalmente apócrifo y busca generar un temor innecesario entre los millones de colombianos que dependen de esta herramienta para su día a día financiero.

La propagación de este tipo de desinformación no es un juego de niños en el ordenamiento jurídico colombiano. La empresa recordó que la difusión de información falsa que afecte la confianza en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia constituye un delito.

Quienes crean o replican estas piezas pueden enfrentarse a cargos por falsedad en documento público o privado, lo que en el país puede derivar en sanciones penales y penas de prisión.

Nequi enfatizó que, como entidad regulada, tiene la obligación y el derecho de emprender acciones legales para proteger la estabilidad del sistema financiero y la tranquilidad de sus clientes.

La plataforma reiteró que sus operaciones continúan con total normalidad y que los recursos de los usuarios no corren ningún riesgo.

¿Cómo verificar que los comunicados de Nequi no son falsos?

De hecho, la empresa se encuentra en un proceso de transformación tecnológica para corregir las intermitencias que, de manera oportunista, fueron utilizadas por los estafadores para dar credibilidad al rumor del cierre.

Para evitar caer en estas trampas digitales, es vital que los usuarios mantengan la calma y sigan las recomendaciones de seguridad de la plataforma:

Verificar siempre los canales oficiales: La aplicación, la página web oficial y las redes sociales verificadas son las únicas fuentes de verdad.

La aplicación, la página web oficial y las redes sociales verificadas son las únicas fuentes de verdad. Desconfiar de la urgencia: Los estafadores suelen usar mensajes de presión para forzar decisiones rápidas y erróneas.

Los estafadores suelen usar mensajes de presión para forzar decisiones rápidas y erróneas. Analizar notificaciones inesperadas: Si recibe una solicitud de dinero sin contexto o múltiples solicitudes consecutivas por el mismo monto, es probable que se trate de un intento de fraude.

Si recibe una solicitud de dinero sin contexto o múltiples solicitudes consecutivas por el mismo monto, es probable que se trate de un intento de fraude. Identificar el "Aceptar" engañoso: En ocasiones, presionar un botón de "aceptar" puede resultar en un cobro en lugar de una recepción de fondos.

La respuesta de la entidad a través de sus redes fue contundente ante las dudas de sus seguidores: "¡Hola! Déjalo pasar, no fuimos nosotr@s. Ten tranquilidad, que no nos iremos a ningún lado para que sigas manejando la plata a tu ritmo".